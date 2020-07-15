Конфликт на границе Азербайджана и Армении. В Баку прошел митинг с требованием объявить мобилизацию

15.07.2020, 12:40, Новости дня

Вечером 14 июля в Баку (Азербайджан) прошел митинг, участники которого высказывали поддержку армии и требовали объявить мобилизацию в стране на фоне продолжающегося вооруженного приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает азербайджанский портал Turan.az.

По данным издания, в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они скандировали “Карабах наш”, “Слава армии”, “Солдаты, вперед!”, “Главнокомандующий, объяви мобилизацию”.

Митинг проходил спокойно, пока около 4 утра 15 июля группа демонстрантов не ворвалась в здание парламента. После этого силы полиции вытеснили участников акции из здания Национального собрания, применив дубинки. Несколько человек (их точное количество не сообщается) были задержаны.

В ответ на применение силы протестующие перевернули полицейский автомобиль. После этого правоохранители использовали водометы для разгона оставшихся на площади демонстрантов.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами происходят столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Новый виток эскалации на азербайджанско-армянской границе начался 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении для захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля минобороны Азербайджана проинформировало о захвате опорного пункта противника. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных, 14 июля – еще о семи, в том числе генерал-майора Полада Хашимова; Армения – о двух погибших офицерах.