Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России

15.07.2020, 12:37, Разное

Помимо выступления на церемонии открытия “Славянского базара в Витебске”, у короля российской эстрады будет на фестивале важная миссия. В этом году он стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь “Через искусство – к миру и взаимопониманию” (в прошлом году ее получила Таисия Повалий).

Это кажется логичным решением. Ведь Киркоров – большой во всех смыслах друг братской республики. Когда Филипп отмечал 50-летие, то даже получил персональное поздравление от президента Белоруссии. Александр Лукашенко заявил тогда, что Киркорова всегда с радостью ждут в его стране, а песни артиста еще больше объединяют народы.

Действительно, в 1994, 1997, 2001, 2004, 2009 и 2014 годах Киркоров представлял в Летнем амфитеатре Витебска свои шоу, каждое из которых становилось сенсацией. Планировал он сольный концерт и в этот раз, но ситуация в мире, увы, внесла коррективы в гастроли звезд.

Нынешнее выступление Филиппа на “Славянском базаре” станет первым с конца марта, когда во всем мире стали отменяться массовые мероприятия. Артист признался, что заметно волнуется. Для поездки в Белоруссию он получил особое разрешение – удалось уладить вопросы и с пограничниками, и с Роспотребнадзором.

Накануне стали известны подробности его райдера.

Как пишет “Российская газета”, по прибытии артиста должны ждать два лимузина и Mercedes для балета. Жить Киркоров желает в двухкомнатном президентском люксе. Первая комната должна быть большой, светлой и обязательно с зеркалом в полный рост. А вторая комната должна быть полностью отведена под гардероб.