Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

15.07.2020, 12:30, Новости дня

О том, что журналист «Дождя» Павел Лобков со странностями, известно уже тридцать лет, поэтому наезжать на телеведущего из-за якобы сексуальных домогательств просто смешно, сообщил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах, заявив, что у него такой юмор и он не насильник. Также она удивилась, как быстро якобы «прогрессивная» общественность переняла функции травли, комментируя нападки на ее коллегу со стороны пользователей Сети.

«У нас же была первая волна движения #MeToo тогда же, когда она и появилась в Америке, но как-то не очень она была поддержана. То есть девушки в своих соцсетях написали, какие с ними происходили неприятности, но на это не особо отреагировали. Возможно потому, что антигероями этих признаний были неизвестные общественности люди. А сейчас пошла вторая волна, в которой фигурируют люди, причастные к оппозиционной журналистике – здесь все начали на радостях прыгать и топтать друг друга, потому что весело же», – говорит Кононенко.

Во всей этой истории, где фигурируют такие «тридцатилетние комиссары» и двадцатилетние девушки с «восторженно расширенными глазами», Лобков все равно стоит в стороне, уверен блогер.

«Про то, что Лобков вот такой, все знают тридцать лет и никого это никогда не парило. А если и беспокоило, то это как-то не выходило за пределы. Есть человек со странностями, он же никого не насиловал, никому не разрушал сексуальную целостность. Он просто ходил мимо людей, причем мужского пола, и предлагал уединиться. Все усмехались, проходили мимо и все на этом заканчивалось. Поэтому наезд на Лобкова, это уже какая-то клиника. Смешно», – считает Кононенко.

Он отмечает, что большинство публики относится к всей этой «новой этике» как к какому-то психическому заболеванию, но число поддерживающих с каждым днем растет. Журналист признается, что для него это печально, поскольку в основном это люди с хорошим образованием, те, которые когда-то, возможно, примут в свои руки Россию.

«Может они повзрослеют и изменятся, но пока все это выглядит очень неприятно и неискренне. Будто это какая-то калька с американского безумия. Но если природу происхождения кампании в США еще можно понять, там все-таки фигурируют большие люди, деньги, то у нас это копание в маленькой песочнице, где сидят человек сто – это уже карикатура какая-то. Я девушек, конечно, поддерживаю, дай Бог им всем психического здоровья и сексуальной целостности, но я против этих расправ, когда людей увольняют, отстраняют и прочее за вмененные им задним числом какие-то вещи, которые никогда в обществе предосудительными не считались», – рассказывает Кононенко.

Не исключено, что движение продолжит набирать аудиторию и дальше продвигать текущий вопрос в России, но блогер надеется на обратное.

Ранее журналист Александр Скрыльников на своей странице в Twitter сообщил о сексуальных домогательствах со стороны Лобкова во время его стажировки на «Дожде». Мужчину поддержали и другие пользователи Сети. Позже обвиненный телеведущий признал, что «пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ» и попросил прощения за свое поведение.