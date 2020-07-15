 

В Совфеде предложили создать алиментный фонд

15.07.2020, 12:30, Новости дня

Совет Федерации обсудит возможность создания в РФ алиментного фонда для решения проблемы задолженности с алиментами, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Есть предложения создать алиментный фонд, и все его поддерживают, но в тоже время это предложение требует дополнительного обсуждения», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко на заседании палаты.

По ее словам, это может быть отдельная структура, которая отвечала бы за выплату алиментов.

«Сохраняя при этом ответственность родителей (по выплате алиментов) и с условием обязательного взыскания и возврата в этот фонд средств», – сказала спикер.

По словам Матвиенко, общая задолженность по алиментам в РФ составляет 156 миллиардов рублей.

«Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 миллиардов рублей, это очень много. Это те деньги, которые недополучили реальные семьи», – сказала она на заседании Совфеда.

Ранее коллектор рассказал, какой процент долгов удается вернуть.



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