 

Глава минобороны Эстонии назвал Россию врагом

15.07.2020, 12:30, Новости дня

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от «российской угрозы», так, чтобы «дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос».

Луйк сообщил в видеообращении к призывникам, что «Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну», и «каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», передает РИА «Новости».

Министр считает, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам: в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», – указал Луйк.

Он напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания.

«Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью – защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна», – подчеркнул министр.

Ранее в Эстонии подписали договор о строительстве первого этапа границы с Россией. При этом в январе погранукрепления сдуло ветром.



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