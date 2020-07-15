Мария Погребняк показала фото в бикини до похудения на 30 килограммов

15.07.2020, 12:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Мария Погребняк показала подписчикам фото в бикини, которое было сделано до ее похудения на 30 килограммов. По словам 31-летней супруги футболиста, взять себя в руки было очень непросто.

Мария Погребняк – мать троих детей, поэтому отлично знает о процессе восстановления женского тела после родов. По словам блогера, за время первой беременности она набрала 30 килограммов, от которых длительное время не могла избавиться. Так как ранее жена Павла Погребняка не увлекалась спортом и не привыкла отказывать себе в еде, диета давалась ей тяжело. Многодетная мать показала снимок того периода. Она запечатлена в бикини на руках с первым ребенком в бассейне. Ее фигура очень отличается от той, которую Мария Погребняк демонстрирует сегодня. Блогер даже создала собственную школу похудения, в которой рассказывает о всех тонкостях этого процесса.

В период второй и третьей беременности супруга футболиста старалась ограничивать себя, чтобы не набрать лишний вес. После последних родов она весила 46 килограммов, а во время вынашивания ребенка ее вес вырос всего на 6 килограммов. Фолловеры восхитились силой воли Марии Погребняк, которой удается в статусе многодетной матери поддерживать отличную форму. Нашлись комментаторы, которые не поверили в то, что блогер привела себя в форму без хирургического вмешательства.