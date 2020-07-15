Первая мРНК-вакцина против COVID-19 хорошо переносится и вызывает выработку антител

15.07.2020, 12:20, Разное



2

минуты

New England Journal of Medicine опубликовал результаты 1 фазы исследования мРНК-вакцины против COVID-19, созданной американскими учеными совместно с компанией Moderna. Согласно этим данным, вакцина хорошо переносится и вызывает выработку нейтрализующих антител против коронавируса.

Исследование вакцины mRNA-1273 началось в середине марта. Ранее Moderna публиковала предварительные данные о первой фазе исследования, но многие эксперты указывали, что по этой информации нельзя сказать, завершилась ли она успехом.

Ученые раскритиковали публикацию о промежуточных успехах первой вакцины против COVID-19

Эксперты считают, что обнародованные данные не позволяют судить даже о ранних критериях эффективности вакцины.

Читать статью

Участниками исследования были 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Они получили по две инъекции вакцины с промежутком в 28 дней. Целью исследования было определить безопасность вакцины и узнать, насколько активный ответ иммунной системы вызывают низкие, средние и высокие ее дозы.

После второй инъекции у всех участников вырабатывались антитела, которые в лабораторных экспериментах нейтрализовали коронавирус. Их количество соответствовала максимальным концентрациям антител у людей, которые переболели COVID-19. Кроме того, вакцина стимулировала выработку Т-клеток, которые ответственны за реакции клеточного иммунитета.

У большей части участников были зафиксированы побочные действия вакцины, которые включали слабость, лихорадку, головную и мышечную боль, реакции в месте введения. Ученые считают, что ни в одном из случаев нельзя назвать эти побочные действия серьезными.

Исследование того, действительно ли эта вакцина может предупреждать заражение новым коронавирусом, планируется начать 27 июля. В испытании должны принять участие 30 тысяч человек. Половина их них пройдет вакцинацию, вторая – получит инъекцию плацебо. Затем ученые будут наблюдать, в какой из групп большее количество человек заболеет COVID-19 в условиях реальной жизни.

Читайте также