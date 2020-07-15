Скандалы: Акции «Росгосстраха» оценили по Уголовному кодексу

15.07.2020, 12:20, Разное

Как Сергей Хачатуров получил восемь лет по делу о мошенничестве, растрате и отмывании

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской. Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем. Ущерб оценивался следствием более чем в 8 млрд руб. Защита с самого начала утверждала, что все сделки с акциями РГС были согласованы с прежним руководством «Открытия», а господин Хачатуров распоряжался собственным имуществом и поэтому никому не мог причинить ущерба. Тем не менее суд принял доводы гособвинения и назначил бизнесмену наказание в виде восьми лет лишения свободы, а госпоже Клепальской — шести лет. При этом был удовлетворен иск потерпевших на сумму более 8 млрд руб. Отметим, что во время следствия в качестве обеспечительной меры были арестованы активы господина Хачатурова.

Оглашение приговора Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской заняло два дня: председательствующая Ольга Быковская не стала, как это часто бывает, ограничиваться вводной и резолютивной частями своего решения, а зачитала его текст полностью. В начале первого заседания произошла небольшая заминка: один из гособвинителей и адвокат Александр Гофштейн немного опоздали на слушания, и приставы в зал их не пустили. Обоим до первого перерыва пришлось слушать председательствующую через открытую дверь из коридора.

Сенсации не произошло: господин Хачатуров был признан виновным по всем пунктам, а его подельнице суд изменил квалификацию, убрав формулировку «в составе организованной группы» и признав ее пособницей в растрате, а не непосредственной участницей. В результате Сергей Хачатуров получил восемь лет колонии общего режима, Надежда Клепальская — шесть лет. Последняя во время следствия находилась под домашним арестом, поэтому под стражу ее взяли в зале суда. Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию похищенного (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в начале 2017 года господин Хачатуров создал преступную группу, в которую вошли госпожа Клепальская и неустановленные лица. Как полагает следствие, бизнесмен подыскивал наиболее ликвидные активы для хищений, осуществлял общее руководство махинациями и т. п., а его сообщница участвовала в подготовке различных документов и занималась легализацией доходов. 17 апреля 2018 года Сергей Хачатуров был задержан и арестован, госпоже Клепальской избрали более мягкую меру пресечения.

Под растратой, как следовало из материалов обвинения, следствие понимало вывод паев ЗПИФ «Недвижимость Невский».

Они находились на балансе компании «РГС-Активы», которая принадлежала Сергею Хачатурову, а их вывод был осуществлен в 2017 году накануне смены собственников. Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.

Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб.

Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпрома» и ВЭБа. Эти сделки следствие трактовало как легализацию похищенного.

Фигуранты дела вины не признали, мало того, госпожа Клепальская настаивала в суде, что все сделки, которые фигурируют в уголовном деле, были совершены ею с учетом российского законодательства и «принесли их участникам значительную экономическую выгоду». Защита и во время следствия, и в ходе процесса настаивала, что все сделки, о которых шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка «Открытие» при подготовке договора о передаче основного пакета акций РГС. Между тем новое руководство «Открытия», которое инициировало уголовное дело, отмечали адвокаты, к исполнению договора никакого отношения не имело и уже поэтому не может быть потерпевшим по делу. Мало того, отдельно отмечали представители обвиняемых, все операции по передаче акций РГС «Открытию» совершались с ведома Центробанка и под его контролем. Также, по мнению защиты, следствие проигнорировало тот факт, что все компании, задействованные в сделках, принадлежали Сергею Хачатурову. Адвокаты подчеркивали, что он распоряжался собственным имуществом и уже поэтому не мог причинить кому-либо ущерб.

«Приговор нашему подзащитному Сергею Хачатурову не имеет ничего общего с законом и абсолютно несправедлив,— сказал “Ъ” адвокат Алексей Мельников.— Суд не стал утруждать себя и без обязательного анализа переписал в приговор абсурдные тезисы обвинения. Проигнорированы установленные самим судом в ходе процесса факты — в частности, что на момент так называемого хищения обвиняемый был собственником имущества и не имел никаких ограничений в распоряжении им. Указание суда в приговоре, что он относится «критически» к многочисленным доказательствам, представленным защитой, является бессодержательным и ставит обвиняемых и защиту в неравное положение с обвинением, что незаконно. Восемь лет ранее несудимому человеку за хищение и растрату своего же имущества — это насмешка над правом. Мы тем не менее рассчитываем, что усилия президента и Верховного суда по реформе уголовного судопроизводства и защите предпринимателей дадут свои реальные плоды и вышестоящие инстанции отменят незаконный и несправедливый приговор Дорогомиловского суда, оправдав подсудимых».

Алексей Соковнин, Александр Александров