Диетолог оценила диету Пугачевой и Разина на картошке и селедке

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15.07.2020, 12:17, Разное

Алла Пугачева и Андрей Разин похудели благодаря соблюдению правильного рациона. Диетолог Елена Соломатина оценила диету звезд на картошке и селедке.
Накануне Разин рассказал, как сбросил вес со 150 килограммов до 107. Для этого он употреблял овощи и селедку, заменив нею мясные изделия. Лук, соленые огурцы и картофель с рыбой ему посоветовали принимать в пищу врачи, ранее занимавшиеся диетой Аллы Пугачевой.

Как заявляет Саламатина, при этом нет принципиальной разницы между мясом и рыбой. Для похудения важно рассчитать общую калорийность продуктов. Желанную стройность помогает обрести дефицит калорий. В случае с Разиным, он отказался не только от мяса, но и от простых углеводов, что намного важнее для сброса лишнего веса. На столе продюсера «Ласкового мая», скорее всего, не было сладостей, высокогликемических и жирных блюд.

Что же до соленых огурцов и селедки, то им свойственно задерживать в организме жидкости, что никоим образом не приведет к уменьшению жировых отложений в организме. Саламатина предположила упоминание о вышеуказанных яствах розыгрышем со стороны Разина. Или он ел соленую рыбу и огурцы в малых количествах, что и помогло лишиться лишних 43 килограммов.



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