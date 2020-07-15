 

Арестованы экс-руководители принадлежащего семье Фургала завода

15.07.2020, 12:16, Новости дня

Четыре человека из окружения хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, отправлены на два месяца в СИЗО по подозрению в причастности к махинациям вокруг единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь».

Как информирует «Восток-Медиа», между их задержанием и арестом Фургала прошло менее 12 часов. 

Суд Центрального района Хабаровска в прошлую пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу до 8 сентября текущего года для четверых предполагаемых «подельников»: бывшего генерального директора «Амурстали», депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Кузнецова, его бывшего заместителя по безопасности и также депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова, фактического руководителя ломозаготовительной компании «ТОРЭКС» Николая Шухова и учредителя и гендиректора ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова. 

Предполагается, что с участием Аверьянова были организованы мошеннические схемы получения банковских кредитов под гарантии завода «Амурсталь» с последующим выводом денежных средств через счета предприятия на аффилированные с хабаровским губернатором коммерческие структуры.

По информации, имеющейся в распоряжении «Восток-Медиа», на компанию Аверьянова в 2019 году в МСП Банке был выдан кредит в 500 млн рублей для закупки металлопродукции у завода «Амурсталь». 

«Всю сумму, как писали СМИ региона, компания сразу перевела на завод, а вскоре потребовала вернуть ее обратно. За это время, вероятно, при участии прежнего менеджмента металлургического предприятия, который сейчас оказался под следствием, деньги были переведены на счета ООО «ТОРЭКС», – отмечает издание.

Гендиректор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин заявил, что действия сотрудников СКР связаны с заявлением Бальского, «которое он подавал в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех кредитных средств, которые были на завод привлечены, были, собственно, незаконным образом выведены из оборота». 

«Могу предположить, что, если заявление было написано в январе, а сейчас прошли задержания, то за шесть-семь месяцев правоохранительные органы нашли достаточные основания, доказательства того, что его (Павла Бальского) предположения имели под собой основания, – отметил он. 

По его словам, на заводе проводили опросы сотрудников. «На данный момент после того, как произошли задержания, пока никаких обращений к нам не было», – добавил он. 

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». 

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.



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