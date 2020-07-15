Кремль анонсировал участие Путина в закладке боевых кораблей для ВМФ

15.07.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное – то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», – передает РИА «Новости» слова Пескова о рабочем графике президента.

Он добавил, что Путин будет на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Оттуда же он примет участие в общении в формате видеоконференции с другими судостроительными комплексами – «Севмаш» и «Северная верфь», где также будут закладывать новые корабли.

«Пообщается с представителями, которые работают на заводе «Залив», будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», – заключил Песков.

Он рассказал также, что Путин в среду встретится с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным и проведет ряд международных телефонных переговоров.

«Путин продолжает рабочий график в Кремле. Сегодня тоже ничего сильно публичного нет. Будет довольно насыщенный график телефонных переговоров с международными коллегами, мы будем вас информировать во второй половине дня. Из встреч – беседа с господином Булавиным, руководителем Федеральной таможенной службы», – рассказал Песков.

Он добавил, что ведомство Булавина системообразующее, «президент регулярно получает информацию». «Эта встреча будет публичной», – заключил Песков.