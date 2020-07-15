 

Кремль анонсировал участие Путина в закладке боевых кораблей для ВМФ

15.07.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное – то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», – передает РИА «Новости» слова Пескова о рабочем графике президента.

Он добавил, что Путин будет на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Оттуда же он примет участие в общении в формате видеоконференции с другими судостроительными комплексами – «Севмаш» и «Северная верфь», где также будут закладывать новые корабли.

«Пообщается с представителями, которые работают на заводе «Залив», будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», – заключил Песков.

Он рассказал также, что Путин в среду встретится с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным и проведет ряд международных телефонных переговоров.

«Путин продолжает рабочий график в Кремле. Сегодня тоже ничего сильно публичного нет. Будет довольно насыщенный график телефонных переговоров с международными коллегами, мы будем вас информировать во второй половине дня. Из встреч – беседа с господином Булавиным, руководителем Федеральной таможенной службы», – рассказал Песков.

Он добавил, что ведомство Булавина системообразующее, «президент регулярно получает информацию». «Эта встреча будет публичной», – заключил Песков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Число госпитализированных в результате взрыва газа в Казани увеличилось до двух

30.06 / США ужесточили правила экспортного контроля в отношении России

25.06 / Польша выдала РФ предполагаемого убийцу криминального авторитета

08.06 / Дагестанских последователей ИГ приговорили

16.05 / Кох: Маннергейм в свое время сделал правильный выбор: что главное – люди, а не земли

21.05 / В мире: Украина нашла нового врага в НАТО

10.07 / Тропический шторм «Фэй» движется к берегам Новой Англии

08.06 / Стало известно о контракте Минобороны на производство ракет «Рокот» без Украины

22.06 / Впервые с мая в РФ за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом

12.07 / От COVID-19 в мире умерло 565 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска