Необычные теории о происхождении жизни на Земле

15.07.2020, 12:15, Разное

Жизнь на Земле зародилась более 3 миллиардов лет назад, с течением времени эволюционировав от элементарных микробов до невероятно сложных организмов. Но как жизнь на нашей планете возникла из «первобытного бульона» в нечто, настолько сложное, как Homo Sapiens? Одна из теорий предполагает «шокирующее» начало, другая идея ей противоречит, третья –пугает, четвертая – переворачивает все с ног на голову. Так где же правда? Давайте попробуем хотя бы немного разобраться в одном из сложнейших вопросов человечества, ответ на который ищут лучшие умы на протяжении тысячелетий.

Как появилась жизнь?

Электрические искры могут генерировать аминокислоты и сахара из атмосферы, насыщенной водой, метаном, аммиаком и водородом, как было показано в знаменитом эксперименте Миллера-Юри, опубликованном в 1953 году. Полученные результаты предполагают, что молния, возможно, помогла создать ключевые строительные блоки жизни на Земле в первые дни ее существования.

Дело в том, что сложные молекулы могут формироваться на протяжении миллионов лет. Хотя проведенные впоследствии исследования показали, что в ранней атмосфере Земли на самом деле было совсем немного водорода, ученые предположили, что вулканические облака в «первобытной» атмосфере могли содержать метан, аммиак и водород, а также были заполнены молниями.

Первые молекулы жизни также могли встретиться в глине, согласно идее, разработанной химиком-органиком Александром Грэмом Кэрнс-Смитом из университета Глазго в Шотландии, как пишет Live Science. Эти поверхности могли не только сконцентрировать органические соединения вместе, но и помочь организовать их в паттерны, как это делают наши гены. Напомним, что основная роль ДНК заключается в хранении информации о том, как должны быть устроены другие молекулы. Генетические последовательности в ДНК – это, по существу, инструкции о том, как аминокислоты должны быть расположены в белках.

Холод и молекулы ДНК

Лед, возможно, покрывал земные океаны 3 миллиарда лет назад, так как в те далекие времена яркость Солнца была в несколько раз тускнее. Исследователи полагают, что толстый слой льдамог защитить хрупкие органические соединения на морском дне от ультрафиолетового излучения и разрушения из-за ударов астероидов. Понимание происхождения жизни может включать в себя разгадку тайны образования ДНК: если для образования белков нужна ДНК, то как они могли образоваться друг без друга?

Ответом может оказаться гипотеза РНК, которая выполняет несколько функций в организмах, в том числе действуя как переключатель включения-выключения для некоторых генов. Примечательно, что РНК также способна катализировать собственное «размножение» и в целом эти макромолекулы способны и к полноценной химической эволюции. Таким образом, не исключено, что эволюционируя, первые молекулы РНК обнаружили способ синтезировать первые инструменты-белки, а затем «открыть» для себя двойную спираль ДНК – идеальный носитель наследственной информации.

Вопросом остается лишь то, как РНК попала сюда. Хотя некоторые ученые считают, что молекула могла самопроизвольно возникнуть на Земле, другие отмечают, что это крайне маловероятно.

Жизнь попала на Землю из космоса

Возможно, жизнь вообще зародилась не на Земле, а была принесена сюда откуда-то из других звездных систем – эта гипотеза известна как гипотеза панспермии. Панспермия гласит, что планеты регулярно обмениваются материалом между собой – так, камни с Марса регулярно попадают на Землю и науке известно несколько марсианских метеоритов. Некоторые исследователи предполагают, что именно метеориты принесли на нашу планету микробы, потенциально необходимые для зарождения жизни. Некоторые исследователи пошли еще дальше и указывают на кометы из других звездных систем, например, на Оумуамуа, который, в свою очередь, может оказаться космическим айсбергом.

Однако даже если бы эта концепция была верна, вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле неизменно перерастает в вопрос о том, как зародилась жизнь в других звездных мирах. На самом деле наш мир настолько безумен, что может оказаться одной из многочисленных реальностей, параллельных вселенных, компьютерных симуляций, голограм и всего, до чего мы пока что не можем додуматься.