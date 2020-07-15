Обнаружено место падения неизвестного объекта

15.07.2020, 12:14, Разное

В лесу к югу от Барнстейпла (Великобритания) фотограф Бен Ландрикомб наткнулся на широкую полосу придавленных к земле деревьев.

Странное место, где повалено много деревьев, мужчина запечатлел на смартфон и затем опубликовал снимки в Сети. Он уверен, что это след инопланетного корабля, который был вынужден из-за аварии совершить посадку.

Бен также снял на видео этот странный участок леса, в котором он комментирует происходящее вокруг. Британец рассказал, что он со своей собакой вышел на прогулку в лес, прошли полмили вглубь и обнаружили «место крушения НЛО».

Мужчина считает, что нет никакого другого объяснения тому, что деревья оказались столь сильно придавлены к земле. Самое странное, по его мнению, почему-то все деревья сломаны на вершине.

Бен рассказал, что когда начал делать снимки данной местности, то почувствовал, что за ними кто-то наблюдает, а затем услышал непонятные звуки. Испугавшись, они убежали подальше.

Британец утверждает, что неподалеку услышал крик, поэтому ни за что сюда не вернется. Он также признает, что на месте не было никаких признаков крушения корабля, однако убежден, что здесь упало что-то массивное, оставив огромную дыру посреди леса. Кто это, как не инопланетяне? – заключает Бен.

Некоторые исследователи считают, что иногда хвойные деревья, корни которых находятся неглубоко в земле, могут сами по себе опрокинуться и повалить соседние деревья. Вполне возможно, что здесь именно это и произошло. Остается единственный вопрос – почему верхушки деревьев оказались сломаны?