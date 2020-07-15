Королева Елизавета II приняла участие во второй видеоконференции за время карантина

15.07.2020, 12:10, Разное

C 19 марта этого года королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, находятся на самоизоляции в Виндзорском замке, откуда выходят на связь с другими членами британской королевской семьи. За это время Ее Величество лишь несколько раз принимала участие в онлайн-мероприятиях и записывала официальные обращения. И недавно случился как раз один из таких редких “выходов” монаршей особы: Елизавета приняла участие в видеоколле с солдатами британской армии, которых карантин застал в самых разных точках земного шара.

Елизавета II во время видеозвонка

Судя по всему, во время этого видеозвонка королева пребывала в прекрасном настроении и много шутила. В частности, Ее Величество рассмешил рассказ одного из ее собеседников, служащего в Военно-воздушных силах Великобритании, капрала Шанвэйна Стивенса. Мужчина описал свой способ не пропускать тренировки во время карантина: поскольку спортзалы были закрыты, Стивенс попросту толкал свою машину вниз и вверх по соседней улице. Услышав об этом неожиданном способе тренировки, королева рассмеялась и отметила:

Что ж, полагаю, это отличный способ прийти в форму.

Капрал Стивенс

Также эмоционально она отреагировала и на описание другой деятельности Стивенса: капрал является пилотом ямайской команды по бобслею на Олимпийских играх.

Наверное, это очень опасно – то, что вы делаете,

– посочувствовала ему Елизавета. Капрал стал одним из нескольких военных, которым посчастливилось поговорить с королевой на прошлой неделе. Также в разговоре приняли участие начальник службы безопасности, генерал сэр Ник Картер, и служащие в британской армии, военно-морском флоте и военно-воздушных силах. Запись же этого разговора стала доступна лишь сейчас.

Позже сам Стивенс поделился с прессой своими впечатлениями от “встречи” с Ее Величеством:

Было довольно странно. Я и раньше оказывался в одном помещении с королевой, но никогда не общался с ней лицом к лицу – вернее, экраном к экрану. Она просто говорила о том, что прошедшие месяцы дались всем довольно тяжело и что очень важно поддерживать контакт. А еще она была очень расслаблена, улыбалась и помогла мне самому перестать нервничать.

Другие собеседники королевы также отметили ее чувство юмора, а один из них сказал:

Думаю, королева отлично управляется с технологиями, и видно, что она не испытывает трудностей при таком общении.