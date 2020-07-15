У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

15.07.2020, 12:13, Разное

В Москве удовлетворены заявлением властей Турции, что доступ в Святую Софию останется открытым.

Это комментарий пресс-Пескова указа Эрдогана о переделке собора-музея в мечеть.

Давно Путин не выглядел так жалко. Каждый, кто хоть раз бывал в Стамбуле, прекрасно знает, что доступ в известные мечети города (в часы, когда там не идёт служба) и без того открыт для туристов. Будь то Голубая мечеть или мечеть Синана-паши.

Ждем следующего заявления из Кремля о том, что в Москве удовлетворены решением Турции во время мусульманских молитв в Святой Софии скрывать при помощи теней и занавесок фрески и мозаики христианских святых и византийских правителей

Мол, спасибо, что не замазали штукатуркой, как приказал Мехмед II Завоеватель после захвата Константинополя в 1453 году, въезжая в христианский собор на белом коне по окровавленным трупам последних горожан, тщетно пытавшихся найти там спасение.

Спасибо, что не скололи и не взорвали, как какие-нибудь талибы или игиловцы.

В подобных случаях Путину только и остаётся, что мямлить усами Пескова, глядя на Эрдогана, как на собственное отражение.

Пока что в кидании помидорами между российским и турецким «скрепоблюстителями» вперёд вырывается Эрдоган. До этого он одержал ряд военно-политических побед над Путиным на территории «бывших османских владений» в Сирии и Ливии, теперь ещё и символическую.

Последняя вынуждает президента России (такого же «символиста-традиционалиста», у которого не сложилось романа с Западом) неуклюже оправдываться за Святую Софию, до которой ему, по большому счету, нет дела.

Но это Эрдоган на белом коне Мехмеда Завоевателя въезжает в Софийский собор. Если уж тырить символы, Владимир, то по-крупному!

Очередной ятаган в спину русского друга.

СерпомПо