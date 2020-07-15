В Кремле прокомментировали сообщения о переносе «Бессмертного полка»

15.07.2020, 12:07, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие «Бессмертного полка», если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков указал, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность переноса «Бессмертного полка» на сентябрь из-за эпидемиологической обстановки, что «мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи», передает РИА «Новости».

«Если таковые будут, президент их озвучит», – добавил он, отметив, что «пока каких-то новых предложений президента не было».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, якобы может быть отложено из-за ситуации с коронавирусом.

Председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой подтвердил, что акция может быть перенесена на 2 или 3 сентября.