Украина считает преждевременными выводы о крушении самолета в Иране

15.07.2020, 12:06, Новости дня

Министр иностранных дел Украины заявил, что было преждевременно объяснять человеческой ошибкой удар по украинскому пассажирскому самолету под Тегераном в январе, оспорив выводы иранской Организации гражданской авиации (ОГА).

В промежуточном отчете ОГА говорилось, что самолет был сбит случайно из-за неверной настройки радиолокационной системы и отсутствия связи между оператором системы ПВО и его командирами.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге, что многие вопросы остались без ответа.

«Я хочу четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано, – сказал он. – У нас есть много вопросов, и нам нужно много авторитетных, непредвзятых, объективных ответов о том, что случилось».

Кулеба сообщил, что позднее в этом месяце в Киев прибудет иранская делегация для обсуждения вопроса о компенсациях.