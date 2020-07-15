В Минске произошли столкновения протестующих с милицией
15.07.2020, 12:06, Новости дня
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу отказа властей Беларуси зарегистрировать двух кандидатов на пост президента страны – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
По словам европейского политика, такой шаг подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей Беларуси.
Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, власти Беларуси не смогли обеспечить политическую конкуренцию, отмечается в заявлении Жозепа Борреля.
Вечером во вторник в Минске прошёл несанкционированный митинг в поддержку бывшего банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало.
Им было отказано в регистрации для участия в выборах главы государства в качестве кандидатов, желавших составить конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко, который управляет страной с 1994 года.
К 20 часам местного времени проспект Независимости в центре города перекрыла полиция – к этому моменту на проспекте уже находились несколько сот манифестантов.
Как отмечает «Немецкая волна», у собравшихся не было ни флагов, ни плакатов с лозунгами – они шли по улице и аплодировали.
Водители проезжавших машин сигналами выражали солидарность с демонстрантами.
Кроме пеших участников протестной акции, на проспекте велосипедистов собралось много велосипедистов.
Правозащитники говорят об около 200 задержанных. Среди них и журналисты иностранных СМИ.
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Радио «Свобода»
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