 

В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

15.07.2020, 12:06, Новости дня

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу отказа властей Беларуси зарегистрировать двух кандидатов на пост президента страны – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По словам европейского политика, такой шаг подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей Беларуси.

Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, власти Беларуси не смогли обеспечить политическую конкуренцию, отмечается в заявлении Жозепа Борреля.

Вечером во вторник в Минске прошёл несанкционированный митинг в поддержку бывшего банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Им было отказано в регистрации для участия в выборах главы государства в качестве кандидатов, желавших составить конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко, который управляет страной с 1994 года.

К 20 часам местного времени проспект Независимости в центре города перекрыла полиция – к этому моменту на проспекте уже находились несколько сот манифестантов.

Как отмечает «Немецкая волна», у собравшихся не было ни флагов, ни плакатов с лозунгами – они шли по улице и аплодировали.

Водители проезжавших машин сигналами выражали солидарность с демонстрантами.

Кроме пеших участников протестной акции, на проспекте велосипедистов собралось много велосипедистов.

Правозащитники говорят об около 200 задержанных. Среди них и журналисты иностранных СМИ.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции

27.05 / Экономика: Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

02.06 / В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

26.06 / NYT: Российские хакеры взламывают компьютеры работающих из дома американцев

10.06 / Российский генерал заявил об «откровенной русофобии» в Румынии

13.05 / Российские специалисты прибыли в Приднестровье для помощи в борьбе с коронавирусом

20.05 / Суд в Сингапуре вынес смертельный приговор по видеосвязи в Zoom

31.05 / С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Откроются спортзалы и бассейны

11.07 / В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на зарплаты шахтерам – Ковалив

14.05 / Приложение для слежки за москвичами с коронавирусом выписало автоматических штрафов на 140 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска