Ученые доказали эффективность использования медицинской жевательной резинки

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15.07.2020, 12:00, Новости дня

В качестве нового способа приема медицинских препаратов пациентом учеными оценивается применение медицинской жевательной резинки. Но на данном этапе не существует определенного стандарта тестирования действия медицинской жевательной резинки.

Чтобы проверить медицинскую жевательную резинку на эффективность, специалистами было проведено исследование с применением робота, у которого челюсти похожи на человеческие. По словам специалистов, челюсти робота могут осуществлять такие жевательные движения, что и человек для пережевывания пищи. Также уникальный робот оснащен технологией искусственного слюноотделения, происходящего при осуществлении жевательных движений.

Эти преимущества позволили ученым измерить количество ксилита, который выделяется при пережевывании медицинской жевательной резинки. Выяснилось, что количество выделяемого ксилита во время пережевывания жевательной резинки роботом и человеком было примерно одинаковым. Ученые смогли доказать, что медикаментозная жевательная резинка может быть использована в роли эффективного средства транспортировки медицинских веществ в организм человека.



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