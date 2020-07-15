Начался транзит санкционных товаров через Россию

15.07.2020, 11:53, Новости дня

Через территорию РФ с 15 июля открывается транзит санкционных товаров на автомобильном и железнодорожном транспорте, сообщил Минтранс.

Как пишет газета «Коммерсант», возобновить перевозки смогли благодаря запуску государственной системы отслеживания грузоперевозок на основе ГЛОНАСС и использованию электронных навигационных пломб.

Полномочиями оператора пломбирования наделена компания «Центр развития цифровых платформ».

Предполагается, что объем транзита санкционных товаров будет превышать 82 тыс. перевозок в год.

«Сейчас отработаем технологию и стандарты информационного обмена между участниками грузоперевозок на санкционных товарах, затем будем развивать их для формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров и единого доверенного пространства ЕАЭС», – сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.

О том, что РЖД может начать транзит санкционных товаров в опломбированных контейнерах, стало изветсно в январе. Тогда речь преимущественно шла о перевозке продуктов из Европы в Китай.

Евросоюз ввел антироссийские санкции летом 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.