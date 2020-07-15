СК переквалифицировал обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

15.07.2020, 11:53, Новости дня

Следственный комитет переквалифицировал бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву обвинение по делу о хищении средств Роснефти с мошенничества на растрату, сообщил в среду источник, близкий к следствию.

«Следствие переквалифицировало обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ)», – сообщил источник ТАСС.

Таким образом, следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Согласно санкциям УК, обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта 2019 года. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в связи с хищениями у Роснефти. Сам экс-глава региона отказался признавать вину.

В марте 2019 года Ишаев был отправлен под домашний арест по решению Басманного суда.