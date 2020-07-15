 

Эксперт: Призывы к нарушению целостности РФ должны преследоваться по закону

15.07.2020, 11:53, Новости дня

«Смягчение наказания за первое правонарушение говорит о том, что законодатели руководствовались принципами разумности. В этом виде законопроект оптимален», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ.

«Я безусловно поддерживают этот законопроект, потому что он обеспечивает незыблемость территориальной целостности нашей страны, – сказал член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

«А лица, чья публичная деятельность и медиаактивность используется для того, чтобы поставить под сомнение принципы территориальной целостности России, должны преследоваться по закону. И это абсолютно нормально с точки зрения наших национальных интересов», – убежден эксперт.

Собеседник также напомнил, что законопроектом предусмотрено смягчение наказания за призывы к отторжению российских территорий.  Так, при первом правонарушении предлагается наказывать в административном порядке, а при повторном – в уголовном. 

«Это свидетельствует о том, что законодатели подходят к решению вопроса исходя из принципов целесообразности и разумности. Законопроект выверен с точки зрения его дальнейшего правоприменения. Поэтому, мне кажется, он в этом виде совершенно оптимален», – заключил Игорь Коротченко.

Ранее во вторник Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении законопроекта заявил, что РФ после принятия поправок в законодательство сможет требовать экстрадиции иностранцев, призывающих к нарушению территориальной целостности России.

«Многие горячие головы, возможно, это остудит после того, как мы примем нормы этого закона, и они поймут, что это очень серьезно наказывается. Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», – передает ТАСС слова Володина.

В свою очередь сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД приветствовал принятие законопроекта, отметив, что здесь «важна двухступенчатая система ответственности, которая позволит избежать злоупотреблений».



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