Влад Соколовский познакомил отца со своей новой возлюбленной Ангелиной Сурковой

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15.07.2020, 11:53, Разное

В микроблоге Instagram Влад Соколовский опубликовал зажигательное видео, на котором он танцует с близкими людьми. Оказалось, что певец познакомил отца со своей новой возлюбленной Ангелиной Сурковой.
После развода с Ритой Дакотой артист не афишировал личную жизнь, скрывая отношения с 21-летней избранницей девять месяцев. Ангелина Суркова стала известна после того, как проходила кастинг в группу SEREBRO. Пара познакомилась на вечеринке благодаря общим друзьям. Отношения с возлюбленной Влад Соколовский подтвердил в июле, рассказав, что вместе они были на самоизоляции и переболели коронавирусом. Теперь музыкант познакомил Ангелину Суркову со своим отцом, демонстрируя серьезность чувств и намерений по отношению к девушке.

Влад Соколовский пошел по стопам своего отца, который был солистом бойз-бэнда под названием «Икс-миссия». Они часто снимают вместе танцевальные видео. На этот раз к ним присоединилась и Ангелина Суркова, представив зажигательную хореографию под любимую композицию дочери Влада Соколовского – Мии.

Нынешняя возлюбленная певца также знакома с его экс-супругой Ритой Дакотой. В свою очередь, она представила Владу Соколовскому нового бойфренда – режиссера Федора Белогая. Ради маленькой Мии родители стараются поддерживать дружеские отношения и встречаются вместе на семейные праздники.



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