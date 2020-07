Мнение: Скорпион во лбу: портрет герцогини Елизаветы Гонзага кисти Рафаэля

Самая известная ферроньерка (налобничек) украшает портрет «Прекрасной Ферроньеры» Леонардо да Винчи, давший имя этому украшению. А вот самая загадочная ферроньерка – на картине, которую сейчас принято считать работой Рафаэля. Это «Портрет Елизаветы Гонзага, герцогини Урбинской» (ок. 1504-5, Уффици).

Во лбу у дамы совершенно очевидным образом находится скорпион, в клешнях у которого – граненый драгоценный камень в оправе.

Загадка этого украшения давно мучит и обычных зрителей, и ученых. Что оно значит? Почему герцогиня его надела?

МОДЕЛЬ ПОРТРЕТА

Почему герцогиня украсила себя скорпионом? Самое простое объяснение – это ее зодиакальный знак. Однако оно не срабатывает: Елизавета была Водолеем.

Другое объяснение – геральдика, но в ее роду такой эмблемы или символа не использовалось, если не считать личную эмблему (impresa) кузена Луиджи Гонзага по прозванию «Родомонте» (1500/2–1532), кондотьера на службе Карла V. Его эмблемой был скорпион и девиз Qui Vivens Laedit Morte Medetuх[1] («Кто живым кровоточит, лечит мертвым»; подразумевается поверье, что из мертвых скорпионов можно делать лекарство). Годы жизни Елизаветы – 1471-1526, она старше; кузен был дальним и бедным, его личная эмблема никак не могла повлиять на герцогиню.

Эмблема Луиджи Гонзага



Но может быть, на портрете изображена другая женщина? Очень вряд ли: на обороте картины есть надпись, что здесь изображена именно герцогиня, жена герцога Гвидобальдо Монтефельтро. Но мало ли кто чего напишет, и когда надпись была нанесена…

Впрочем, вот еще доказательство: обратите внимание на необычный асимметричный узор ее платья – аналогов ему в моде Ренессанса нет.

Это геральдические цвета дома Монтефельтро. Вот они, на гербе – эти же цвета и полоски. Похожее (или это же) платье герцогиня надела на третью свадьбу Лукреции Борджиа (описано в «Придворном» Кастильоне). Буквы на отделке ничего не значат – это псевдо-куфический шрифт, абракадабра, имитирующая восточные алфавиты[2].

Фра Карнавале. Альков герцога (Alcova del Duca). Деталь отделки



Наконец, в инвентаре герцогского собрания 1631 года упомянут некий портрет Елизаветы именно со скорпионом.

Кроме того, по стилю, говорят ученые – это, вероятно, Рафаэль. А из «Похвалы Кастильоне» А.Б. Негрини известно, что Рафаэль, работавший при урбинском дворе, создавал портрет именно этой герцогини. Правда, позже – в 1517 году. Как пишет биограф, Кастильоне прятал этот портрет герцогини и сонеты о ней внутри складня с зеркалом[3].

В сочиненном же Кастильоне знаменитом труде «Придворный», посвященном урбинскому двору, указано, что эта Елизавета имеет любимое украшение: она «носит на челе» букву «S» (которой нет в ее имени, зато есть в ее прозвании «Сирена»). Именно букву «S» напоминает формой украшение с картины, либо эта буква является инициалом скорпиона[4].

Почему, кстати, герцогиня носит «S»? В «Придворном» этот вопрос вызывает куртуазную беседу и становится поводом к написанию сонета, который Кастильоне, однако, до нас не донес (потому что его автором, наверно, был другой человек – Бернардо Аккольти, по прозвищу «Несравненный Аретинец»).

«…но синьора Эмилия наказала ему молчать и, минуя даму, сидевшую подле, подала знак Несравненному Аретинцу, чья очередь наступила. Не дожидаясь дальнейших повелений, он молвил:

– Я бы хотел быть судьей с полномочиями применять любой род пытки, чтобы исторгнуть правду у преступников; и это ради того, чтобы разоблачить обманы одной неблагодарной, которая, имея очи ангела и сердце змеи, никогда не доверяет языку того, что у нее на уме, и, выказывая притворное, обманчивое сострадание, ни о чем ином не помышляет, как только о вскрытии сердец: даже в ливийских песках не найти змеи столь ядовитой, столь алчной до людской крови, как эта обманщица, которая не только сладостью голоса и медоточивыми речами, но и очами, смехом, обличьем и всеми ухватками – подлинная Сирена. Поскольку, однако, мне не дозволено, как я желал бы, прибегнуть к цепям, дыбе или огню, чтобы доведаться истины, я желаю узнать ее с помощью игры, и вот какой: пусть каждый скажет, что, по его мнению, означает буква S, которую синьора Герцогиня носит на челе; ибо, хотя это, конечно, еще один искусный покров, дающий возможность обманывать, но вдруг случится, что этому будет дано некое истолкование, о каком она, возможно, и не думала, и обнаружится, что фортуна, сострадательная зрительница людских мучений, понудила ее против воли в этом маленьком знаке обнаружить свое потаенное влечение – убивать и заживо погребать в злоключениях того, кто глядит на нее или ей служит.

Синьора Герцогиня рассмеялась (…)

Несравненный помолчал немного, а после новой просьбы продолжать прочел наконец сонет о помянутом предмете, с объяснением, что значит буква S; многие сочли сонет импровизацией, но поскольку он был остроумен и отделан более, чем, по-видимому, позволяла краткость времени, иные думали, что он был обдуман» (пер. Романа Шмаракова).

В наследии Аретинца сохранились два сонета про букву «S», но нам они ничего не объясняют, являясь, фактически, просто каламбуром с перечислением предметов и качеств на эту букву.

1.

Per segno del mio amor nel fronte porto

un S, qual dinota ogni mio stato

e così varia il suo significato

come vario il martir, come il conforto.

Quando avvien ch’io riceva inganno o torto

significa questo S sconsolato,

sangue, stratio, sudor, suplitio e strato,

spiacer, stento, sospir, sdegno e sconforto.

Ma di poi mostra di soccorso segno,

s’avvien ch’in qualche parte il martir mute,

soave servitù, speme e sostegno.

Quando son poi fra ‘l danno e la salute

sospetto mostra al mio viver indegno,

soluto e stretto e sciolto in servitute[5].

2.

Consenti, o mar di bellezza e virtute,

ch’io, servo tuo, sia d’un gran dubbio sciolto,

se lo S che porti nel candido volto

significa mio stento o mia salute,

se dimostra soccorso o servitute,

sospetto o sicurtà, secreto o stolto,

se speme o strido, se salvo o sepolto,

se le catene mie strette o solute.

Ch’io temo forte che non mostri segno

di superbia, sospir, severitate,

stratio, sangue, sudor, suplicio e sdegno.

Ma se loco ha la pura veritate,

questo S dimostra con non poco ingegno

un sol solo in bellezza e ‘n crudeltate[6].

Впрочем, в 1967 году один исследователь указал, что английский король Генрих VII в 1506 году преподнес (или мог преподнести[7]) герцогу Гвидобальдо золотую цепь из S-образных звеньев (Livery Collar of Esses). И предположил, что подвеска герцогини, описанная Кастильоне – это не скорпион с картины, а именно звено из данной цепи, которое герцог дал жене[8].

Сохранилось всего четыре английские ренессансные цепи типа Collar of Esses.

Данная датируется 1546-7 годами. Фото: Christie's, 2008 год, 313 тыс. фунтов.



Гольбейн. Портрет сэра Томаса Мора. 1527.



В этой красивой версии лично я вижу один существенный недостаток – размер звеньев английской цепи. В эпоху Ренессанса ферроньерок (по-итальянски «lenza») такого крупного размера не носили – судя по портретам, это всегда были небольшие бусины.

Вот я сделала даже коллаж-подборку.



А герцогиня, по свидетельству Кастильоне, носила «S» именно «на челе». Как выглядела бы буква-ферроньерка по этой моде можно судить по "Портрету неизвестной" работы Джованни Франческо Карото (1505-1510, Лувр, инв. 894). Ферроньерка тут явно в несколько раз меньше звена английской цепи.

СОЗВЕЗДИЕ ПЛОДОРОДИЯ

Итак, слишком много совпадений, на портрете точно герцогиня Елизавета.

Но зачем ей скорпион, а не водолей? (Это созвездие, кстати, изображали в виде виночерпия богов Ганимеда).

Вообще, скорпион в ренессансных украшениях на портретах больше не встречается, кроме странной картины, приписываемой Больтраффио, о которой речь шла тут.

Единственный аналог, который находят в предметах декоративно-прикладного искусства – черная стеклянная подвеска из стекла в технике лампворк, длиной в 9 см и шириной в 2,4 см из собрания венского Музея истории искусства (инв. KK 2788). Предположительно она создана в придворных стеклодувных мастерских в Тироле, Инсбрук в 1590-1591 годах и находилась в знаменитой коллекции эрцгерцога Фердинанда в Замке Амбрас[9].

На сайте Уффици написано[10], что, быть может, герцогиня надевала такую ферроньерку потому, что знак Скорпиона был связан с плодородием и деторождением. То есть для герцогини это был талисман: она очень хотела детей. Оказывается, созвездие Скорпиона управляет гениталиями в соответствии с представлениями о зодиакальной мелотезии (местоположении органов).

Именно поэтому Корреджио изображает скорпиона в своей персонификации плодовитости Терры (Теллус) в Камера ди Сан Паоло в Парме (1524). В другой руке богиня Земли держит рог изобилия. Также Скорпион является атрибутом Земли как одной из четырех стихий, и континента Африка[11]. Здесь богиня земли – одновременно и олицетворение Африки: у нее во лбу змея – это урей, корона фараонов.

Источник вдохновения Корреджо в этом сюжете я нашла сразу: это римская иконография персонификации Африки. Большая змея на голове (иногда похожая на слоновий хобот) видна во многих римских аллегориях этой римской провинции, которая для римлян была, прежде всего, Египтом – местом, откуда им привозили хлеб, символом плодородия.

Монета императора Адриана,, 136 год н.э.

Непонятно, утка тут у нее в руке или скорпион, Корреджо мог пользоваться лучше сохранившимися аналогами.

Кстати, вышивка на декольте герцогини по углам имеет изображение цветков лотоса, которые также считаются символами плодородия[12] (но, впрочем, и забвения, и многого другого – например, той же Африки).

Симона Коэн возражает версии о талисмане для деторождения. Она пишет, что амулет герцогини первоначально, возможно, действительно был связан с астральным плодородием. Но амулет приобрел новое значение и функции, когда стало ясно, что эта задача провалилась[13].

Коэн указывает, что скорпион символически связан с фертильностью и гениталиями во многих культурах. Однако «наиболее важной характеристикой скорпиона как универсального или архетипического символа, вероятно, является его амбивалентность. Исходя из известного происхождения как визуального символа, внушающий благоговение скорпион воплощал в себе противоположные значения (…) Символ скорпиона, как мы увидим, объединил жизнь и смерть, порождение и разрушение, явное и тайное, священное и профанное, законное и незаконное, дары жизни, а также скрытую угрозу, которая делает его таким опасным»[14]. Скорпион одновременно обозначал и разрушение, смерть, и триумф над смертью. Амбивалентность скорпиона сказывается, например, в том, что в ренессансном искусстве он был символом не только фертильности, но и сифилиса (такова одна из версий его присутствия в «Аллегории с Венерой и Купидоном» Бронзино, ок. 1545, Лондонская национальная галерея[15]).

Отсутствие у Елизаветы детей было общеизвестной и большой проблемой. Муж герцогини страдал каким-то видом полового бессилия…

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАВТРА

______

ПРИМЕЧАНИЯ

