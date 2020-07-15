Личное: Может, хватит?

15.07.2020, 11:35, Разное

К сожалению, так уж сложилось, что быть женщиной — это значит, в первую очередь, быть хорошей.

Хорошей матерью. Хорошей женой. Хорошей любовницей. Хорошей дочерью. Хорошей подругой. Хорошей подчинённой. Лучше, чем другие женщины в этой роли. Конкурентноспособнее.



Фото: istockphoto.com

Самые старательные из вас пытаются быть хорошими на всех фронтах. Именно такие женщины, как правило, проживают свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь, скованные неврозами, тревогами и страхами.

Может, хватит?

Когда вы в последний раз делали что-то по-настоящему приятное для себя? Когда в последний раз посвящали время себе? Действительно посвящали время, а не урывали жалкие двадцать минут в ванной или за чашкой чая. Когда покупали себе то, что хочется принести домой?

Вот прям сильно хочется. И давно.

Я, например, отчётливо помню момент своей первой уверенной манифестации любви к себе. Манифестации осознанной и бесповоротной — той, после которой, как говорится, «ни шагу назад». Манифестации, в результате которой я без сожаления смела со своего пути всех, кто тянул меня вниз, в состояние крепостной своей собственной жизни.

Я тогда была офисной сотрудницей на должности «Никто и Звать Никак».

Помню обычный ноябрьский вечер. Помню ощущение внутренней неустроенности в промозглой Москве. Помню запах метро. И запах подъезда на Каховке, в котором жила, я тоже до сих пор помню.

Помню, как в своём желании отложить хотя бы на час возвращение в этот запах несбывшихся надежд, я вошла в магазин косметики всего-то за тоником, а скупила целую линейку средств «под ключ».

По отдельности это были просто баночки. В совокупности они представляли собой целый ритуал красоты. Все мои новые средства работали в комплексе друг с другом. Они не были «разнобоем», которым я пользовалась раньше. Они были моей заботой о себе самой.

Не ждите, мои хорошие, пока о вас позаботятся мужчины , жизнь, судьба. Позаботьтесь о себе сами. Вам понравится, уверяю. Это не может не понравиться.

Забота о себе должна начинаться с того, в чём раньше вы себе отказывали. Например, в покупке линейки косметических средств.

Основываясь на своём опыте и предпочтениях, я подобрала для вас средства от корейского бренда Dr. Healux.

Я обожаю косметику Dr. Healux, о чём уже вам, кажется, рассказывала, и вот какие средства предлагаю попробовать вам:

1) Пенка для умывания.

К сожалению, многие женщины до сих пор либо не умывают лицо вообще, либо умывают его чем попало: гелем для душа или мылом для рук – все это агрессивные средства, нарушающие рН-баланс кожи.

Пенка для умывания от Dr. Healux — очень мягкая, но при этом отлично смывает макияж.

Кстати, о макияже!

Более продвинутые женщины всё-таки пользуются пенками для умывания (и даже с хорошим, правильным составом), но исключительно в случаях, когда им нужно смыть макияж.

Я же считаю, что пенками для умывания нужно пользоваться всегда: и утром после пробуждения, и вечером. Независимо от того, наносили вы в тот день макияж или нет.

Зачем? Чтобы убрать с лица не только декоративную косметику, но и лишний кожный жир, и пот, и частички пыли, и прочие загрязнения.

Пенка Dr. Healux подходит для любой кожи, включая чувствительную. Её можно пользоваться несколько раз на дню. В составе — пептидный комплекс и экстракты ромашки и алоэ, которые успокаивают и увлажняют кожу.

Если вы хорошенько потренировались, пожалуйста, умойте лицо пенкой после тренировки! Пот раздражает кожу, отсюда – прыщики, черные точки и неухоженный вид лица, в целом.

2) Тоник для лица.

Если бы меня выбросили на необитаемый остров с правом взять с собой только одно средство по уходу за лицом, то это был бы тоник.

Я боготворю тоники и отказываюсь понимать женщин, которые ими не пользуются. Ощущение чистоты и свежести кожи после того, как её протрёшь тоником, — оно же незаменимо! Как можно добровольно от такого отказываться?

После умывания пенкой я всегда пользуюсь тоником.

В составе тоника от Dr. Healux — гиалуроновая кислота и сок алоэ. Даря ни с чем не сравнимое ощущение свежести, он, помимо этого, увлажняет, и успокаивает кожу.

Обязательное, на мой взгляд, средство по уходу за кожей любого типа.

3) Тональный крем от Dr. Healux вы будете наносить утром, после очищения и тонизирования.

Это средство не просто выравнивает тон кожи, но и ухаживает за ней, увлажняет, оказывает противовоспалительное действие и матирует кожу. С тональным кремом от Dr. Healux ваше лицо, наконец-то, начнёт дышать.

4) Тканевая маска от Dr. Healux.

Очень рекомендую не полениться и пройти курс из 10 масок. Цена по ссылке — за полный комплект из 10 масок, а не за 1 штуку.

Я люблю полежать с этой маской перед сном, пока смотрю сериалы. Смывать не нужно. Наоборот! У маски — такой золотой состав, что лучше вбить её остатки в кожу и поспать полноценным сном красоты.

Для тех, кто вдохновился моей историей и хочет позволить себе ещё больше, даю ссылку на проверенный магазин отличной корейской косметики.

Сделайте для себя что-то хорошее. Пора уже, наконец!

В комментариях расскажите о том, что вы делали хорошего для себя и только для себя в последнее время. Можете вспомнить?