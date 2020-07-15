 

Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

15.07.2020, 11:35, Новости дня

Конституционный Суд Украины (КСУ) проинформировал 15 июля, что начнет рассмотрение вопроса о соответствии Основному закону принятого Верховной Радой в мае закона о банковской деятельности, известного как “антиколомойский”.

“16 июля в 10.00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности” и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона”, – говорится в сообщении.

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключает возможность возвращения “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, равно как и открытие рынка земли, были главными требованиями Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В апреле Коломойский назвал закон антиукраинским.

21 мая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон. В тот же день свою подпись поставил и президент.

11 июня в КСУ поступило обращение 64 народных депутатов, которые просили проверить документ на соответствие Основному закону Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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