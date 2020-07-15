Дело Гандзюк. Мангера оставили под стражей до 11 сентября

15.07.2020, 11:35, Новости дня

14 июля Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщило в Facebook издание Watchers.

Мангер будет находиться в изоляторе СБУ в Киеве до 11 сентября.

Суд залишив Мангера під вартоюПечерський суд Києва 14 липня продовжив термін дії запобіжного заходу Мангеру до 11… Posted by Watchers.Media on Teisipäev, 14. juuli 2020

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе.

В июне прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.