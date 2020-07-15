Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

15.07.2020, 11:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз “был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты”. Об этом он заявил на брифинге 14 июля. Стенограмма выступления опубликована на сайте Белого дома.

Отношения США и ЕС Трамп комментировал в контексте торговых войн с Китаем. По словам американского президента, США постоянно конкурируют с огромным количеством стран, в том числе с Европой, “которая никогда не относилась к нам хорошо”.

“Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать Соединенные Штаты. [Евросоюз] был создан и использует США в своих интересах. Я знаю это, они знают, что я знаю, но другие президенты понятия не имели”, – сказал Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, президент уточнил, что имел в виду торговые отношения с Евросоюзом. “Мы имеем с ними дело все время. Отношения очень хорошие, просто они плохо относятся к нам в торговле. Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий”, – объяснил Трамп.

После вступления в должность президента США в 2017 году Трамп неоднократно критиковал Евросоюз и своих предшественников за несправедливые и невыгодные для Вашингтона торговые соглашения. Так, в 2018 году Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Среди прочего, пошлины действуют и в отношении стран Евросоюза.