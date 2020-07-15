 

Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

15.07.2020, 11:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что Европейский союз “был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты”. Об этом он заявил на брифинге 14 июля. Стенограмма выступления опубликована на сайте Белого дома.

Отношения США и ЕС Трамп комментировал в контексте торговых войн с Китаем. По словам американского президента, США постоянно конкурируют с огромным количеством стран, в том числе с Европой, “которая никогда не относилась к нам хорошо”.

“Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать Соединенные Штаты. [Евросоюз] был создан и использует США в своих интересах. Я знаю это, они знают, что я знаю, но другие президенты понятия не имели”, – сказал Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, президент уточнил, что имел в виду торговые отношения с Евросоюзом. “Мы имеем с ними дело все время. Отношения очень хорошие, просто они плохо относятся к нам в торговле. Они были очень несправедливы по отношению к нам на протяжении многих, многих десятилетий”, – объяснил Трамп.

После вступления в должность президента США в 2017 году Трамп неоднократно критиковал Евросоюз и своих предшественников за несправедливые и невыгодные для Вашингтона торговые соглашения. Так, в 2018 году Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Среди прочего, пошлины действуют и в отношении стран Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / За сутки в Украине коронавирус выявили у 19 детей и 16 медработников

10.06 / Сообщивший об «исчезновении COVID-19» из больниц в США русский врач описал единичный случай

04.06 / На Алтае подростки жестоко избили сверстника

13.07 / Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

12.06 / Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру

19.05 / Диетолог рассказал об опасности белых полосок на ногтях

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

28.05 / Детский уполномоченный Кузнецова родила седьмого ребенка

15.05 / Время отвечать: 15 мая истекает срок решения проблем с выплатами медикам

22.06 / Мишустин подписал постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска