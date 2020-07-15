 

Сбербанк приобрел 80% «Союзмультфильма»

15.07.2020, 11:30, Новости дня

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии, на первом этапе банк инвестирует более 1 млрд рублей, говорится в совместном заявлении сторон.

«Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие – ООО «Союзмультфильм». Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм» (дочернее предприятие ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»«), на первом этапе инвестирует более 1 млрд рублей в развитие российской анимации», – передает РИА «Новости» текст релиза.

В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь – детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии – сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Напомним, 9 августа 2019 года Сбербанк РФ и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.



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