 

Молодая жена Петросяна сделала операцию и похудела

15.07.2020, 11:23, Разное

Татьяна Брухунова на личные вопросы принципиально не отвечает. Как-то помощница юмориста подчеркнула, что фанаты многого не знают, и она не намерена открываться. Например, вряд ли общественность увидит ее родных.

Впрочем, кое о чем молодая супруга Евгения Петросяна все же рассказала. Брухунова призналась, что когда-то весила более 70 килограммов. Татьяна и сейчас выгодно отличается от моделей естественной фигурой.

Там и речи нет о параметрах 90-60-90, но Брухунова, по всей видимости, к ним не стремится. Однако весит меньше прежнего. “Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому, что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум”, – пояснила Татьяна.

А еще она призналась, что не носит обувь на высоком каблуке. На это тоже есть веская причина: молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию по удалению вен на ногах (Перед тем, как воспользоваться любой медицинской услугой, обязательно проконсультируйтесь со специалистом – Прим. ред.)

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Авг 2019 в 10:11 PDT

Разглядывая свежие фото Брухуновой, подписчики пришли к выводу, что та похудела. Однако Татьяна заверила, что давно держит вес – просто в холодное время года носит свободную одежду, которая визуально добавляет килограммов. Летом она позволяет себе более легкие наряды, также не акцентируя внимания на формах.



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