Скандалы: «Нахальное поведение»

15.07.2020, 11:17, Разное

Почему внутренний туризм не оправдал надежд россиян

В России стартовал пляжный сезон, открыть который пришлось на два месяца позже обычного из-за пандемии COVID-19. А так как границы были закрыты, любителям пляжного отдыха и безвизовой Турции пришлось в этом году выбирать между курортами Кубани и Крыма. Впрочем, российские туристы отдых на родине не оценили по достоинству и начали жаловаться в соцсетях и соцопросах на недостатки внутреннего туризма. Чем оказались недовольны россияне, разбиралась «Газета.Ru».

Отдых на российских курортах не оправдал надежд россиян на нормальный отпуск, несмотря на пандемию и закрытые границы. Как показал опрос сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, большинство наших соотечественников считают, что стоимость отдыха на российских курортах сильно завышена, причем речь идет о ценах не только на жилье, но и на продукты, услуги в сфере питания и транспорта.

Главная претензия россиян в том, что цена не соответствует качеству. Привыкшие к низким тарифам Турции, российские туристы не готовы платить больше за те услуги, которые они получали за определенную цену раньше. А тем более если уровень сервиса на отечественных курортах ниже, чем тот, к которому они привыкли во время отпуска в странах, зарабатывающих за счет туризма долгие годы и успевших поднатореть в тонкостях гостеприимства.

Согласно опросу Tvil.ru, больше 20% россиян недовольны тем, как их обслуживают на местных курортах и в отелях.

Около 10% туристов также возмущены «нахальным поведением местных владельцев жилья», а 7% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию.

С социальной дистанцией и безопасностью на российских курортах действительно есть проблемы, так как спрос на внутренний туризм в этом году достиг беспрецедентных масштабов — туроператоры и владельцы гостиниц жалуются, что им попросту негде размещать людей, которые все прибывают на черноморское побережье в надежде успеть провести запоздалый отпуск на море и погреться на солнце, а не сидеть в квартире или на даче.

В результате отели и частный сектор, не готовые к такому наплыву туристов, оказались заполнены до отказа теми, кто планировал отправиться в Турцию, Черногорию и Грецию. К тому же, цены на авиабилеты, напротив, снизились вследствие того, что авиакомпании направили на внутренние рейсы борты, освободившиеся от отмененных чартерных направлений за границу.

При этом меньше всего, судя по соцопросу, туристы на отдыхе недовольны пляжами и общепитом, некачественной уборкой номеров — то ли это не главное для российских туристов, дорвавшихся до долгожданного отпуска, то ли пляжи в России по сравнению с Турцией и Египтом не так плохи. Хотя каменный вход в море вместо песчаного на большинстве отечественных пляжей туристы все-таки считают недостатком.

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Мыс Тарханкут является самой западной точкой Крымского полуострова. Ближайший населенный пункт- поселок Оленевка. ⠀ Что же посмотреть? ⠀ Тарханкутский маяк. Тарханкутский маяк — расположен на выходе из Караджинской бухты, был построен в 1816 году и уже в 1817 был принят на боевое дежурство. ⠀ Памятник Мыслителю. В нескольких км от маяка, расположен один из символов Тарханкута, памятник Мыслителю или, как его еще называют — Сердце Тарханкута. Памятник возвели в 2013 году, сделал его из камня — скульптор и художник — Александр Кит. ⠀ Рыбацкий стан. Рыбацкий стан — это небольшой уголок жизни в степи. На его территории расположена небольшая часовня, рыбацкая ферма, дайвинг- школы и дельфинарий. Вход на территорию платный- 100 рублей, но если скажете, что идёте в ресторан — можно пройти бесплатно😉 ⠀ Подводный музей Тарханкута. Подводный музей, расположен недалеко от Рыбацкого стана, на большом Атлеше. Примерно в 110- 115 метрах от берега, на глубине 10-12 метров. Его основали в 1992 году, с погружения под воду бюста Ленина. За 10-15 лет. подводный музей достиг практически 100 экспонатов, в основном бюсты и памятники времен СССР, но встречаются и другие экспонаты: Эйфелева башня, Тауэрский мост и парта с советской школы. За партой довольно часто делаю фото дайверы. ⠀ Скала Крокодил. Скала Крокодил, расположена посередине- между большим и малым Атлешем. Напоминает она морду крокодила, с приоткрытой пастью. По горе можно прогуляться пешком, а вот самый лучший вид, открывается безусловно с моря. ⠀ Малый Атлеш мыса Тарханкут. Малый Атлеш, знаменит своим сквозным тоннелем, длина которого составляет 98 метров. Здесь, в урочище Атлеш, снимались знаменитые фильмы, такие как ”Человек-амфибия”, ”Пираты ⅩⅩ века”, “Сны о Грине”, ”Питер Пэн” и многие другие. ⠀ Чаша Любви. Одним из самым популярным местом на мысе Тарханкут, является Чаша Любви, в которой непременно стремятся искупаться все туристы и отдыхающие. ⠀ Урочище Джангуль. Ещё одна часть Тарханкута – это урочище Джангуль. Оно расположено ближе к селу Оленевка, и создаёт немалый интерес среди скалолазов. Урочище славится своей дикой красотой.

Публикация от Крымская душа (@krymskaya_dusha) 3 Июл 2020 в 11:02 PDT

Зато к посетителям пляжа у наших туристов масса претензий. Не угодил и внешний вид, и раздражающее по разным причинам поведение:

больше всего туристам не нравятся полные посетителей пляжи и отдыхающие с целлюлитом,

передает Telegram-канал «Крымский». «Видишь, что не в форме — прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — приводит эмоциональную цитату одного из отдыхающих автор канала. Также среди раздражителей оказались люди в мокрых купальниках в общественном транспорте и те, кто оставляет мусор на пляже. Они бесят не только других отдыхающих, но и местных жителей.

Кроме того, путешественникам не нравятся туристы, которые курят, разрешают детям ходить на пляже голышом, брызгаются водой и справляют нужду прямо в море.

Опрос сервиса по брони билетов и жилья «Туту.ру» также показал, что отдых в России многие, несмотря на его дороговизну, не считают престижным. Те, кто хоть раз выбирался за рубеж, отмечают, что фотографии в соцсетях из российских городов выглядят менее привлекательно для их подписчиков и собирают меньше лайков, чем фотографии с заграничных курортов.

Как выяснилось, фото из отпуска в Instagram для многих российских туристов действительно имеют значение и являются чуть ли не определяющим фактором для выбора направления путешествия. Исключение составляют только необычные красоты природы, которые «не всем доступны»:

Алтай, Камчатка, Байкал — фото из этих мест еще котируются в соцсетях и вызывают уважение и восторг среди подписчиков.

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Одно карантин изменил точно!👍🏼 ⠀ Люди стали добрее. Вы не представляете, сколько приятных слов я ежедневно получаю в Директ. Да, так было и раньше, но не в таких масштабах. ⠀ ❣️«Спасибо, что делитесь этой полезной информацией» ❣️«Спасибо, Наташа, что показываешь Крым онлайн» ❣️«Спасибо за то, что собираешь мнения и рассказываешь только проверенную информацию» ⠀ Чертовски приятно слышать☺️ Особенно когда понимаю, что не зря столько времени трачу на ведение блога. ⠀ За собой замечаю, что я стала более открытой для вас🙌🏼 Сейчас с огромным удовольствием переписываюсь с каждым в Директе, как-будто мы с вами знакомы уже сотню лет. Стараюсь ответить на каждое сообщение и не обращать внимание на негатив, который стал так редко проскакивать. ⠀ Раньше из-за постоянной загруженности, я все время куда-то бежала. В сезон поручала нашему менеджеру отвечать в Директе. А сейчас такой кайф делать это самой🔥 ⠀ Мне нравится, что вы поддерживаете меня, делитесь своими достижениями и своим опытом. С вами я становлюсь намного лучше👍🏼 ⠀ Иногда мне кажется, да кому интересно смотреть на то, как я на карантине в Москве сижу?🙄 Волосы крашу, тренируюсь, на дачу езжу. Вы же из-за Крыма на меня подписывались. ⠀ Но понимаю, что мы с вами стали настолько родными, что могу делиться всей своей жизнью с вами❤️ ⠀ А вы давно со мной? Помните, когда подписались на меня?

Публикация от Экскурсии и туры в Крыму (@two.crimeans) 16 Май 2020 в 8:47 PDT

Тем не менее многие travel-блогеры, оставшиеся «без работы» на карантине, переквалифицировались на внутренний туризм и стали активнее пропагандировать местные курорты Крыма и Кавказа. Престиж работает по принципу узнаваемости: чем больше туристов едет в какое-то место, тем больше фотографий в соцсетях с хэштегами и геолокациями оттуда появляется, тем популярнее это место становится.

В последнее время можно наблюдать все больше аккаунтов, посвященных отдыху в Крыму: местные блогеры раздают советы о том, куда поехать, и делятся информацией из первых рук, а также предлагают консультации и туристическое сопровождение. К слову, фотографии морских пейзажей с лазурной водой, которые они размещают, от Греции или Турции не отличит даже самый опытный турист — подсказку выдает только геолокация.

Для тех, кто так и не смирился с перспективой отдыха в России, есть хорошие новости: Ассоциация туристических операторов России опубликовала список из 8 стран, которые уже готовы принять российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты — попасть туда можно без оформления визы, однако придется подтвердить отрицательный тест на COVID-19, а оставаться на карантине в течение двух недель не потребуется.

Кроме того, во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы. «Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», — загадочно заявила директор АТОР Майя Ломидзе, намекнув на то, что регулярных рейсов и даже чартеров в эти страны пока не найти.

Очевидно, потребуется какое-то время для того, чтобы наладить авиасообщение между странами. Гарантии также не дадут относительно того, придется ли сидеть на карантине две недели по возвращении из отпуска.

А еще через пару дней станет ясно, ожидают ли нас этим летом в Италии и Испании. «По предварительной информации, Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента. Но не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», — предостерегла туристов Майя Ломидзе.

Однако не стоит ожидать, что отдых в этих странах будет таким же, как до пандемии. Туристов, уже побывавших на курортах Испании и Турции, смутили возросшие цены и драки за лежаки на пляжах, а также внеочередные сборы в ресторанах — так называемые COVID-надбавки.

Que pensáis sobre esto? Estáis de acuerdo o no???

Os escucho….. pic.twitter.com/jcbE0oClp5

— Rui Meireles (@Rui_MeirelesFCP) June 8, 2020

Один из испанских туристов еще в июне выложил в Twitter снимок чека одного из ресторанов на Канарах, где ему за пару бутылок пива пришлось заплатить 12 евро, с подписью: «Что думаете? Согласны или как?». Его пост тут же стал популярным, посыпались гневные комментарии сочувствующих: «Что за ерунда?», «Это полномасштабная афера!»

Дарья Лабутина