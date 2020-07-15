Скандалы: Шпионский мост Пола Уилана

15.07.2020, 11:17, Разное

Осужденный бывший американский морпех надеется на возвращение на родину, а его адвокат Владимир Жеребенков ждет суда за свою коллегию

В законную силу вступил приговор в отношении бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Он был признан виновным в шпионаже, за что получил 16 лет колонии. Уилан не стал обжаловать приговор, так как полагает, что это затянет переговоры об обмене его на отбывающих сроки в американских тюрьмах граждан России. В первую очередь речь идет о Викторе Буте и Константине Ярошенко. По данным «Росбалта», переговоры ведутся активно, обмен может состояться уже осенью.

Процесс над Уиланом был крайне интересным и, несмотря на секретность, постоянно привлекал внимание СМИ и общественности. Во многом благодаря защитнику американца — председателю адвокатской коллегии «Закон и Человек» Владимиру Жеребенкову. Между тем для него этот процесс вышел сложным. Адвокату, по его словам, сначала дали понять, что он слишком уж бьется «за этого шпиона». Не помогло. Недовольство возрастало, и появились популярные сейчас вопросы о финансировании его работы как защитника: мол, кто и как платит за такое усердие. Не подейстовало. Тогда на Жеребенкова обрушился вал претензий и по другим клиентам, а они у него в разное время были непростые, в том числе Евгений Чичваркин, Юлия Тимошенко, адвокат Андрей Столбунов, следователь, а ныне адвокат Андрей Гривцов, «воры в законе» Владимир Тюрин и Лаша Шушунашвили, корреспондент «Росбалта» Александр Шварев.

А в конце июня Жеребенков с удивлением узнал, что Черемушкинский суд по иску Минюста принял решение о ликвидации его коллегии «Закон и Человек», которая существовала 17 лет. По его мнению, сделано все было в лучших традициях борьбы с неугодными. О слушаниях в самой коллегии не знали, поскольку повестки отправлялись «непонятно куда» — адвокаты их не видели, и суд прошел в отсутствие ответчика. Претензии заключались в том, что коллегия не предоставила по запросу Минюсту отчеты о деятельности, поступлении и расходовании денежных средств. Однако, по словам Жеребенкова, запросы как оказалось, отправлялись «на деревню дедушке», о них глава коллегии узнал уже после решения Черемушкинского суда. Более того, «Закон и Человек», как и все другие адвокатские коллегии, ежегодно сдает отчеты в адвокатскую палату Москвы и Росстат. Обычно Минюст, если ему нужные такие документы, там их и получает. Это отработанная процедура. Тут же решили пойти другим путем.

«Я берусь далеко не за все дела, а если уж взялся, бьюсь за доверителя по-настоящему, до конца. Никакие звонки, „рекомендации“ не помогут. Доверители часто непростые, некоторые дела из тех, что принято называть политическими. И чем громче дело, тем больше давление. Все знают, что на меня давить бесполезно. Если раньше было просто недовольство, то сейчас перешли к конкретным действиям. Одним из них и стал иск о ликвидации МКА „Закон и Человек“. Сейчас идет зачистка правозащитных организаций. Теперь к ним прибавились и неугодные адвокатские образования. К сожалению, мы стали первыми. Но сдаваться, конечно, не будем. Мы обжаловали решение Черемушкинского суда. На нашу сторону встал Совет адвокатской палаты. Там тоже видят, что в отношении коллегии „Закон и Человек“ проводится направленная акция. В палате отметили, что мы единственные у кого индивидуально запросили отчет и сведения о финансовых отношениях с иностранными организациями и гражданами», — высказал мнение Владимир Жеребенков.

Александр Горячев