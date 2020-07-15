В Иране заявили о начале второй волны коронавируса

15.07.2020, 11:16, Новости дня

Иран столкнулся со второй волной коронавируса, сообщил президент страны Хасан Роухани, заверив, что республика пройдет новое испытание.

По его словам, первая волна коронавируса, начавшаяся с конца февраля и продлившаяся вплоть до середины апреля, затронула северные и центральные части провинции страны, в то время как вторая волна, в большей степени ударила по южным районам страны и границам страны.

«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая», – передает РИА «Новости» слова Роухани, чье выступление на заседании правительства было показано гостелевидением.

После окончания первой волны люди подумали, что Ирану удалось миновать коронавирус, сказал Роухани, выразив при этом надежду, что стране удастся пройти и эту волну коронавируса – в течение последующего месяца.

Сейчас в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 262 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых порядка 13,2 тыс. со смертельным исходом. Выздоровели на данный момент уже более 225 тыс. человек.