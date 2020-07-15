Названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса

15.07.2020, 11:16, Новости дня

Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе, заявили в оперативном штабе.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Москва, Московская область – 0,3%; 2) Республика Северная Осетия, Севастополь – 0,4%; 3) Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область – 0,5%», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Далее идут Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика – 0,6%, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО – 0,7%.

Кроме того, после коронавирусной инфекции в РФ выздоровели 523 249 пациентов – это более 70% от общего количества загрузившихся, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Также согласно данным, суточный рост уже девять дней не превышает 0,9%, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 746 369 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 523 249 человек, из них 10 424 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 770 человек.

Накануне, 14 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6248. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 174.