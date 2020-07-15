 

В Минобороны заявили о безопасности вакцины от коронавируса

15.07.2020, 11:16, Новости дня

Данные исследований, проводимых Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от нового коронавируса, информирует пресс-служба ведомства.

В Минобороны сообщили, что первая группа добровольцев – участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых ведомством и центром Гамалеи, – выписана из госпиталя имени Бурденко, передает РИА «Новости».

«На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа. Основной задачей исследования являлась проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено. Добровольцев выписали в среду.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.



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