Мнение: Повышение тарифов

15.07.2020, 11:15, Разное

Решение об индексации цен на газ в России принято, сейчас оно находится в стадии оформления. Об этом заявил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев.

«На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент оно находится в стадии оформления», — сказал Андреев.

Логика решения очевидна: падение цен на газ на европейском рынке привело к тому, что средняя цена продажи российского газа только в первом квартале упала на 37% с 260 до 160 долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупно с катастрофическим падением продаж в физическом выражении это привело к падению чистой выручки почти вдвое – на 45%. Логично, что монополия теперь обязана "добрать" выпавшие доходы, а сделать это можно только в одном сценарии – повышении цен на внутреннем рынке.

Население оплатит провалы и просчеты газпромовского руководства, а также разваливающуюся модель бизнеса, который бизнесом, в общем-то, и назвать нельзя – это просто такой способ сбора газовой ренты в карманы дружков Путина по небезызвестному кооперативу "Озеро". Друзья стоят дорого, а путинские друзья – вообще бесценны. И нам это напоминают в очередной раз. Пьющий отец – горе в семье. Воры в руководстве страны – горе для народа.