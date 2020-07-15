 

Власти Чечни закрыли въезд в республику для туристов из-за коронавируса

15.07.2020, 11:08, Разное

Власти Чечни приняли решение временно закрыть въезд в республику для туристов для снижения темпов распространения коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, рассказал начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.

«Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан», — пояснил он.

Черхигов отметил, что гости республики, которые планировали приехать с открытием курортного сезона, могут спровоцировать новую вспышку инфекции в регионе. По словам начальника УГИБДД, пока что в Чечне ситуация находится под контролем.

Чечня была одним из первых регионов, которые ввели жесткие ограничения после появления первых случаев заражения коронавирусом в России: в том числе, въезд и выезд из республики был закрыт. Всего, по официальным данным, в Чечне зафиксировали 1851 случаев заражения COVID-19, непосредственно от инфекции умерли 48 жителей региона.

Источник: Новая газета



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