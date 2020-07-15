Передумал: Канье Уэст решил не баллотироваться в президенты США

15.07.2020, 11:06, Разное

Не прошло и двух недель с того момента, как Канье Уэст заявил о своих планах на кресло в Овальном кабинете Белого дома – как в его жизни, кажется, сменились приоритеты. Во всяком случае, так считает репортер подразделения журнала New York Magazine – Intelligencer. Журналист поговорил с участником предвыборной кампании Канье Стивом Крамером, который должен был помочь Уэсту найти поддержку избирателей в штатах Флорида и Южная Каролина. Тот и сообщил, что Канье “выбыл из игры”. На просьбу пояснить, что он имеет в виду, Крамер продолжил:

Я скажу вам, что знаю сам, так как только что уволил весь наш штат. Сегодня от нас ушло 180 человек. Я не могу сказать ничего плохого или хорошего про Канье. Все руководствуются личными мотивами, когда принимают важные решения. А решение участвовать в предвыборной гонке, безусловно, одно из самых важных в жизни: любой, кто участвует в этом впервые, будет подвержен сомнениям.

Мужчина также отметил, что уволенные работники были очень расстроены: и не только потому, что остались без работы, но и потому, что были очень рады сотрудничать с Канье.

Канье Уэст

Напомним, 4 июля Канье Уэст поделился со своей многомиллионной аудиторией в Twitter мыслями о том, что он планирует баллотироваться на должность главы государства.

Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов,

– написал Канье, отметив свой пост хэштегом #2020VISION. Его почти сразу же успел поддержать миллиардер и глава компании Space X Илон Маск, написав в соцсетях, что Уэст может рассчитывать на его “полную поддержку”. После музыкант дал довольно оригинальное интервью американскому Forbes, в котором рассказал о том, что решение о том, попадет он в Белый дом или нет, будут принимать не столько избиратели, сколько сам Господь Бог. Параллельно с этим в западных СМИ также начали циркулировать слухи о том, что выходка с предвыборной кампанией – не более, чем последствие сложного психологического состояния Уэста, который уже давно борется с биполярным расстройством. О последнем изданию People сообщил некий анонимный источник:

Канье довольно долгое время чувствовал себя хорошо. Но в прошлом у него было немало депрессивных и маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством. Сейчас он снова борется с этими осложнениями. Ким и вся его семья очень волнуются за него: его поведение в эти периоды обычно очень непредсказуемо. Но затем все вновь приходит в норму.

В прошлом и сам рэпер говорил о том, что временами его начинает преследовать паранойя и одержимость теориями заговоров, а его настроение меняется каждый час. Насколько кардинально изменились его планы и чувства сейчас и планирует ли он все еще вернуться к своим планам на участие в выборах президента США – по-видимому, можно будет узнать только после новых публикаций в Twitter самого Канье.