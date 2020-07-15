Судья Верховного суда США Гинсбург госпитализирована
15.07.2020, 11:05, Новости дня
Верховный суд США сообщил, что судья Рут Бейдер Гинсбург была госпитализирована с подозрением на инфекцию и останется в больнице несколько дней после проведения медицинской процедуры.
Суд сообщил, что 87-летняя Гинсбург была положена в больницу в Вашингтоне в понедельник вечером, после того как у нее повысилась температура и начался озноб.
Во вторник в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе ей провели процедуру очистки стента желчного протока, установленного в августе прошлого года.
В сообщении суда говорится, что судья «отдыхает в комфортной обстановке и останется в больнице несколько дней для внутривенного лечения антибиотиками».
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