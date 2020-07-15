Мнение: А у вас доллар по 80! Демократия в России снова в опасносте!

15.07.2020, 11:00, Разное

Как же я не завидую тем [слово нехорошее], кто до сих пор считает себя демократом, но на самом деле показывает себя [слово нехорошее]! Реально, большего зашквара вроде бы не ожидалось, но либеральные СМИ помогли. И в результате второй день Интернет сотрясает хохот от реакции "лучших людей", на все то дерьмо, что вытекло из редакций тех, кто еще вчера учил нас жить и претендовал на моральное лидерство. Т.н. "строители" прекрасной России оказались не только жуликами, ворами, педофилами, лжецами, подлецами и трусами, а также товарищами с такой ориентацией, что здесь писать нельзя. Теперь это еще и насильники и много еще чего интересного.

Вот уж, действительно, время лучший арбитр.

Для меня сегодня, я не единожды писал, люди, кто топит за т.н. "объективность", но еще вчера фотались с Лешиком Навальным или отсылали ему денег – мало значат в каком-то серьезном политическом смысле. Скорее их жалко, как больных людей. Они так и не поняли, что мир изменился, а они обо… облажались.

Ну, все, приехали же.

Ты топил вчера за Навального? Он – жулик, вор и просто мерзкий человечек со стадом таких же дебилов как и ты. Ты, правда, считаешь – что ты даже в группе жалких дурачков, кто считает, что он вырос из той песочницы – на что-то претендуешь среди серьезных людей?

Ты орал, что в США хорошо, а у нас плохо? Получи сгоревший десантный корабль в Штатах за много-много денюжек. Где твои фоточки, дружок, про "Кузю"? Кончились?

С долларом по 200 не складывается уже который год. Коронавирус пережили, хотя ты до сих пор бухтишь про вторую волну.

И вот, очередная вишенка, уверен – не последняя. И ладно бы там ограничилось что-то постелью с разными шалостями – хрен с вами. Но изнасилование ребяты – это серьезно. И затем, разумеется, прикрытие тусовочки. Я, кстати, крайне удивлен, что ни один из моих знакомых не заступился за Ефремова. Уверен, это не от ума, они бы хотели – но где-то же должны включаться инстинкты самосохранения?

Впрочем, это все равно не важно. Ребата приехали. В России оппозиционер это теперь: 1) лжец, 2) вор и жулик, 3) извращенец, насильник или лицо с "иными" ценностями, 4) трус и самое мягкое, так сказать – просто дурачок. Ну, вот как мальчик, который, я недавно еще раз с удовольствием пересмотрел, пару лет назад прыгал и пыхтел на камеру: "Кто не скачет, тот Путин".

Не могу не сказать, что я не рад. Мы же тут мечтаем о настоящей оппозиции, а не о [слово нехорошее]. Ну, вот и радуемся – наши "лучшие люди" снова дали повод переписать еще раз в стране дегенератов, придурков и извращенцев.

И теперь расскажите мне, что я не прав?

Счастья вам.