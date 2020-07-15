К появлению разных видов динозавров привело изменение климата

15.07.2020, 10:55, Новости дня

Планета стала более жаркой и влажной после сильного изменения климата, которое произошло 230 000 000 лет назад. Ученые считают, что подобный климат стал причиной появления новых видов динозавров.

В науке такое изменение получило название Карнийское дождевое событие. В этот период сухой климат среднего триаса сменился на тропический влажный. Ученые предполагают, что такие изменения могли быть вызваны извержениями вулканов в горах Врангеля на Аляске.

Во время нового исследования также обнаружилось, что эти изменения привели к сильной диверсификации видов динозавров. За несколько миллионов лет появились новые виды, которые значительно отличались друг от друга.