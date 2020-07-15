Найден способ борьбы с генетическими заболеваниями
15.07.2020, 10:55, Новости дня
Учеными был обнаружен новый инструмент редактирования генов, способный менять ДНК в митохондриях.
Белки, которые выделяются бактериями для уничтожения микробов, были изменены с целью корректировки ДНК, которая недоступна для других генных редакторов. Такое решение позволит устранять нежелательные мутации в митохондриях. Причиной более 150 различных синдромов, которые наблюдаются у новорожденных, являются мутации в митохондриальной ДНК.
Метод внесения изменений непосредственно в ДНК может стать лекарством от генетических заболеваний. По словам ученых, работать необходимо с ДНК в митохондриях, а не только в ядрах. На основе токсина, который выделяется бактериями Burkholderia cenocepacia, был создан дружественный к митохондриям редактор. Обнаружилось, что он убивает бактерии, разрушая их ДНК.
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