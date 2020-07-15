 

Найден способ борьбы с генетическими заболеваниями

15.07.2020, 10:55, Новости дня

Учеными был обнаружен новый инструмент редактирования генов, способный менять ДНК в митохондриях.

Белки, которые выделяются бактериями для уничтожения микробов, были изменены с целью корректировки ДНК, которая недоступна для других генных редакторов. Такое решение позволит устранять нежелательные мутации в митохондриях. Причиной более 150 различных синдромов, которые наблюдаются у новорожденных, являются мутации в митохондриальной ДНК.

Метод внесения изменений непосредственно в ДНК может стать лекарством от генетических заболеваний. По словам ученых, работать необходимо с ДНК в митохондриях, а не только в ядрах. На основе токсина, который выделяется бактериями Burkholderia cenocepacia, был создан дружественный к митохондриям редактор. Обнаружилось, что он убивает бактерии, разрушая их ДНК.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Минтруд задумался о продлении дистанционного оформления больничных

09.07 / Госдума одобрила штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

18.05 / В РФ провели более 7 млн тестов на коронавирус

02.06 / В ближайшее время пройдет разговор глав МИД в нормандском формате

15.07 / Наблюдателей от ОБСЕ не позвали на выборы президента Белоруссии

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

05.06 / Стало известно о сокращении доходов российских футбольных клубов в два раза

16.05 / Financial Times сдала назад: газета опубликовала жесткую критику своего материала от российского посла

15.05 / В США кандидата на пост президента обвинили в злоупотреблении властью

13.05 / Стало известно о случаях мошенничества с туристическими ваучерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска