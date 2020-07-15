Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

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15.07.2020, 10:53, Новости дня

Москвичи, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с 16 июля сделать это бесплатно в 207 поликлиниках, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город в среднем может проводить до 50 тыс. ПЦР-исследований в сутки, всего за период пандемии было проведено около 4,3 млн исследований.

«Сейчас, когда количество заболевших резко снижается, у нас появились свободные мощности, и мы имеем возможность их перераспределить на другие направления. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно», – передает РИА «Новости» слова Раковой.

Она добавила, что все необходимые мощности для этого имеются. «Для этого мы открываем точки для сдачи анализа в 207 поликлиниках», – сообщила заммэра.

Ракова также добавила, что с 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирус детям.

«При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», – сказала Ракова.

По ее словам, количество госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние две недели сократилось практически на 30%.

«Мы не только не фиксируем роста заболевания, а наоборот видим, что все показатели заболеваемости устойчиво снижаются. Особенно это касается госпитализаций от коронавирусной инфекции. За последние две недели количество госпитализируемых, которое и так небольшое, практически сократилось на 30%», – сказала заммэра.

Напомним, в пятницу мэр города Сергей Собянин заявил, что в Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.



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