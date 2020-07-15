Мнение: Как на Западе издеваются над безработными

15.07.2020, 10:50, Разное

Пару десятилетий назад, когда Европа жила ещё значительно богаче России, многие наши эмигранты работали там на неприятных и полулегальных работах. Работать легально они не хотели, так как тогда лишились бы права на пособие и потеряли бы в деньгах.

Три обычных для Запада варианта выглядели так:

1. Получать пособие в 1000 евро.

2. Получать зарплату в 1000 евро и не получать никакого пособия.

3. Получать пособие в 1000 евро и подрабатывать за 500 евро нелегально.

Суммы я даю, разумеется, условные — размеры пособий и зарплат существенно отличались в разных странах и регионах. Суть, однако, оставалась той же и в Европе, и в США: трудоустройство на простую работу надолго понижало уровень жизни вчерашнего безработного. Так как бедные люди обычно не думают на годы вперёд, они получали от государства чёткий сигнал: работать невыгодно, сиди на пособии или проиграешь.

Выходцы из зоны бывшего СССР, в которой труд для простых людей был принудительным, по большей части находили в итоге душевные силы выйти из ловушки, дорасти за несколько лет до нормальной работы с достойной зарплатой. Обладатели варварского мышления, — мигранты из диких стран или потомственные безработные, — слезть с иглы пособий обычно уже не могли.

Поставим мысленный эксперимент. Разместим в одной комнате школьника, учебник по французскому языку и набитый всяческими развлечениями компьютер. Объясним школьнику, что на ЕГЭ никакого французского у него не будет, и что без знания французского вполне можно обойтись.

Если вы ещё помните свои школьные годы, вы без труда предскажете итоги эксперимента. Большая часть подростков даже не прикоснётся к учебнику, а оставшиеся возьмут его в руки, прочтут пару страниц, и со скучающим выражением на лице положат в сторону. Всерьёз вгрызаться в учебник ради ради каких-то призрачных будущих выгод будет сугубое меньшинство. Чтобы ребёнок заинтересовался французским, нужно или выстроить целую систему обучения, или, на худой конец, заставить школьника учиться силой, как это происходит сейчас в обычных школах.

Ровно такой бесчеловечный эксперимент проводят богатые страны над безработными слоями общества. Пособий вполне хватает на бедную, но сытую жизнь: еда, отдельное жильё и прочие базовые потребности с запасом удовлетворяются у каждого. Теоретически безработные могут вылезти из болота, — так же, как и наш школьник может изучить французский язык, — но на практике психологические причины не дают им этого сделать. Нельзя вот так просто открыть перед безработным сайт с вакансиями и надеяться, что он сам будет зубами вцепляться в каждое предложение. Привычные безработные, знаете, очень придирчивы, когда речь заходит о возможности напрячь свой истощённый ожиданием организм. Здесь пыльно, там жарко, тут непрестижно, зарплата маленькая, испытательный срок большой…

Представьте себе великовозрастного оболтуса, которому мама обеспечивает комнату, еду и карманные деньги на сигареты. Он, может быть, и рад бы был перейти в разряд самостоятельных людей, но напрягаться ему не нужно, а привычка с каждым месяцем всё глубже затягивает бедолагу в трясину безделья.

Безработных можно было бы трудоустроить, если бы государство понимало, что безработица на Западе — это, скорее, психологическая проблема, и что у самих безработных нет ни знаний, ни душевных сил, чтобы с этой проблемой справиться. Более конкретно, следует сделать примерно следующее:

1. Создать планово-убыточные рабочие места, на которых сможет делать что-то осмысленное даже негритянка предпенсионного возраста, которая провела последние полвека за просмотром сериалов по телевизору.

2. Объединить эти рабочие места в систему, в которой будет возможен «карьерный рост». Помните, как у Акакия Акакиевича, который сначала просто копировал документы, а потом попытался выполнить более сложную работу, меняя глаголы с первого лица на третье.

3. Прикрепить к каждому безработному куратора, чтобы тот помогал делать «карьеру» и обучал, напирая в первую очередь на гибкие навыки.

4. Пересмотреть пособия по безработице таким образом, чтобы даже самая низкооплачиваемая работа была всё же значительно выгоднее, нежели сладкое безделье.

Раз уж мы заговорили о школьниках, в эту же программу для безработных следует вовлекать и подростков, примерно с 12-14 лет. Я уже 20 лет веду бизнес, и я могу сказать со всей ответственностью, что уровень деловой культуры у молодёжи крайне низок. Приходить на встречи вовремя, работать на совесть, отличать хорошую работу от плохой и, вообще, делать карьеру молодёжь в массе своей не умеет. Полагаю, можно было бы исправить ситуацию, дав школьникам возможность поработать хотя бы по 4 часа в неделю.

Разумеется, рабочие места для безработных и для подростков не появятся сами собой: реальному бизнесу не нужны ищущие себя разгильдяи, которые будут устраивать истерики, портить материал и срывать все возможные дедлайны. Вместе с тем без помощи реального бизнеса государство обойтись не сможет: если создавать убыточные рабочие места централизованно, получится коррумпированная сеть, в которой безработные будут платить надзирателям откаты, чтобы им ставили восьмёрки в табеле. Вся суть идеи в том, чтобы щедро оплачивать простую работу, но при этом жёстко пресекать то поведение, за которое могут уволить из нормальных уже фирм.

К сожалению, популизм и политкорректность пока что не позволяют хотя бы начать обсуждать моё очевидное (и отнюдь не новое) предложение. Проблему перекладывают с больной головы на здоровую: на Западе принято считать, будто условные негры роют копытом землю в поисках работы, и будто только расисты-работодатели мешают им массово занимать вакансии врачей и инженеров.

Кое-какие изменения идут. К примеру, в Испании, экономика которой особенно сильно страдает от безработицы, то ли вводят, то ли уже ввели базовый доход:

https://www.exler.ru/blog/ispaniya-vvodit-minimalnyy-bazovyy-dokhod.htm

https://zen.yandex.ru/media/ispazavtrak/ispaniia-vvodit-bezuslovnyi-bazovyi-dohod-5e91ab6118bc2307840c467a

К сожалению, несмотря на название, суть нового пособия остаётся той же: как только безработный устраивается на работу, его тут же лишают помощи от государства. Шаг справедливый и, в краткосрочной перспективе, выгодный для бюджета, но крайне деморализующий. Безработным и так не особо хочется дёргаться, а когда за устройство на работу наказывают рублём, безработные уже окончательно врастают в уютный диван.

Россия по известным историческим причинам отстаёт от Европы, наша социальная политика ещё не успела зайти в тупик. Тем не менее мы явно движемся след в след за развитыми капстранами, которые уже доразвивались до спонсирования отвратительных гетто. К примеру, в России, как и на Западе, тоже наказывают работающих пенсионеров. Разница только в том, что во многих странах Запада работающих пенсионеров лишают пенсии полностью, а в России работающим пенсионерам просто платят пониженную пенсию. Такое решение справедливо с точки зрения шариковых, — работающие должны кормить неработающих, — однако оно отвращает людей от труда, что в конечном итоге сильно вредит всему обществу.

Подведу итог

Работа — это не коробка шоколадных конфет, которую можно поставить перед безработным, чтобы тот сам её съел. Людей нужно учить работать, нужно строить для них специальные реабилитирующие лесенки, чтобы они могли постепенно перейти из состояния «застарелый безработный» в состояние «нормальный работающий». Нужно назначать пособия таким образом, чтобы они подталкивали людей к трудоустройству, и нужно, конечно же, пересматривать школьную программу таким образом, чтобы школьники на выходе имели опыт реальной оплачиваемой работы.