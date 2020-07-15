 

54-летняя Валентина Легкоступова обвенчалась в Крыму

15.07.2020, 10:37, Разное

Валентина Легкоступова прославилась благодаря песне “Ягода-малина”. Композиция стала суперхитом, который до сих пор не потерял актуальности. Артистка в какой-то момент оказалась в тени, но сейчас она снова в поле зрения общественности. В основном из-за перемен в личной жизни.

На днях стало известно о том, что 54-летняя певица вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Валентина обнародовала фото с венчания, которое прошло в крымской деревне Грушевка. “Это родовое место. Здесь выросли мои папа, дедушка, прадед”, – пояснила Легкоступова.

Для таинства артистка выбрала белую блузку с длинными свободными рукавами, необычную темную юбку в пол, а образ завершила светлой шляпкой. Ее избранник надел белые брюки и рубашку, дополнив ансамбль цветастым шейным платком. На снимках влюбленные выглядят счастливыми. Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях паре.

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Публикация от Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) 13 Июл 2020 в 11:28 PDT

Валентина Легкоступова встретила будущего мужа в соцсетях несколько лет назад. Он пригласил артистку в регату, и та не смогла отказать. Вскоре звезда увлеклась яхт-спортом и даже стала участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, что певица была замужем дважды. В первый раз она сочеталась браком с музыкантом по имени Игорь. Вторым ее супругом стал артист Алексей Григорьев, которому исполнительница родила сына Матвея. Спустя 20 лет Легкоступова развелась. По ее словам, с Григорьевым они остались в хороших отношениях.



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