 

Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку

15.07.2020, 10:37, Разное

Идея Василия Власова заключается в том, что нашедшим просрочку гражданам будут платить половину от штрафа, который выписали магазину за нарушение. Если человек обнаружил, что у товара истек срок годности, уже после покупки, на моральную компенсацию он может рассчитывать, обратившись в суд.

В отправленном Роспотребнадзору письме депутат напомнил: административный штраф для юридических лиц,
допустивших продажу продуктов питания с истекшим сроком годности, составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Власов уверен, что в стране нужно создать правовой механизм, при котором повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.

Недавно в “Дни.ру” появился материал о том, что в мире скоро начнется дефицит питьевой воды. В тексте идет речь о докладе ООН, где говорится о состоянии водных ресурсов на Земле. Информация не получила должного внимания общественности.



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