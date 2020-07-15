 

Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет» от регионального регулятора

15.07.2020, 10:17, Разное

Xiaomi готовит к выходу на рынок новый смартфон с рекордными показателями. Устройство с зарядкой мощностью в 120 Ватт уже получило «зеленый свет» от регионального регулятора.
Как сообщают техноблогеры, вероятным названием гаджета станет Mi 10 Venti. Грядущая новинка появилась в базе данных китайского регуляторного ведомства, что говорит о полной готовности производителя к старту ее продаж.

Будущий флагман получил все необходимые сертификаты, аппарат будет работать в сетях пятого поколения и оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображений в 120 герц. Работать Xiaomi Mi 10 Venti будет на базе 865 модификации однокристальной платформы Snapdragon. Классический Android получил в новинке 12 версию фирменной оболочки MIUI.

Одной из фишек Venti станет его 120-ваттная зарядка, однако сведений о емкости аккумулятора пока нет. Также неизвестны и другие характеристики смартфона, их можно будет узнать ближе к старту релизов устройства. Вероятнее всего, официальный анонс Xiaomi проведет в августе, стоимость же аппарата превысит 710 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Ученые: Пожилые люди оказались носителями наибольшего количества антител к COVID-19

06.07 / Астролог рассказал, как великий парад планет повлияет на жизнь людей

09.07 / Двойное тестирование позволяет предсказывать тяжелое течение COVID-19

24.05 / У игрока “Спартака” выявили коронавирус

13.06 / Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве

22.06 / Голикова сообщила о продлении масочного режима до зимы

21.05 / Ученые рассказали, какая еда связана со снижением риска болезни Альцгеймера

12.05 / Что произошло за ночь 12 мая

30.06 / Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

22.06 / Ученые предложили использовать в разработке новых синтетических материалов чешую карпа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска