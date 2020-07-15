Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет» от регионального регулятора

15.07.2020, 10:17, Разное

Xiaomi готовит к выходу на рынок новый смартфон с рекордными показателями. Устройство с зарядкой мощностью в 120 Ватт уже получило «зеленый свет» от регионального регулятора.

Как сообщают техноблогеры, вероятным названием гаджета станет Mi 10 Venti. Грядущая новинка появилась в базе данных китайского регуляторного ведомства, что говорит о полной готовности производителя к старту ее продаж.

Будущий флагман получил все необходимые сертификаты, аппарат будет работать в сетях пятого поколения и оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображений в 120 герц. Работать Xiaomi Mi 10 Venti будет на базе 865 модификации однокристальной платформы Snapdragon. Классический Android получил в новинке 12 версию фирменной оболочки MIUI.

Одной из фишек Venti станет его 120-ваттная зарядка, однако сведений о емкости аккумулятора пока нет. Также неизвестны и другие характеристики смартфона, их можно будет узнать ближе к старту релизов устройства. Вероятнее всего, официальный анонс Xiaomi проведет в августе, стоимость же аппарата превысит 710 долларов.