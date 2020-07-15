Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

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15.07.2020, 10:16, Новости дня

В колумбийском городе Синселехо 67-летнего мужчину по ошибке признали мертвым и отправили в морг. Там он пришел в себя, но его отказались выпускать.

Пациент Хуан Хосе Мунос Ромеро поступил в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление, передает Daily Mirror.

Через несколько часов его родственникам сообщили, что мужчина скончался. Им отказались показать его тело, сославшись на ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Несмотря на запрет, дочь Ромеро проникла в больничный морг и обнаружила, что ее отец жив и находится в сознании.

Несмотря на это, медики продолжали убеждать ее, что пациент мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, – это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Женщина настояла на том, чтобы ее отца перевели в другую больницу. В данный момент он проходит лечение.

«Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии», – рассказал журналистам сын Ромеро.

Ранее в Румынии мужчина, признанный мертвым, не смог доказать в суде, что он жив, ему не аннулировали выданное по ошибке свидетельство о смерти.



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