Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии
15.07.2020, 10:16, Новости дня
В колумбийском городе Синселехо 67-летнего мужчину по ошибке признали мертвым и отправили в морг. Там он пришел в себя, но его отказались выпускать.
Пациент Хуан Хосе Мунос Ромеро поступил в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление, передает Daily Mirror.
Через несколько часов его родственникам сообщили, что мужчина скончался. Им отказались показать его тело, сославшись на ограничения, введенные в связи с коронавирусом.
Несмотря на запрет, дочь Ромеро проникла в больничный морг и обнаружила, что ее отец жив и находится в сознании.
Несмотря на это, медики продолжали убеждать ее, что пациент мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, – это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.
Женщина настояла на том, чтобы ее отца перевели в другую больницу. В данный момент он проходит лечение.
«Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии», – рассказал журналистам сын Ромеро.
Ранее в Румынии мужчина, признанный мертвым, не смог доказать в суде, что он жив, ему не аннулировали выданное по ошибке свидетельство о смерти.
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