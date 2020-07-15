“Я не знаю, проснусь ли утром”: как живут люди, переболевшие COVID-19

15.07.2020, 10:14, Разное



20

минут

В настоящий момент опубликованы сотни исследований, посвященных течению коронавирусной инфекции, однако до сих пор очень мало информации о том, какие последствия она оставляет. Зачастую переболевшим предлагают “потерпеть”, либо же списывают происходящее на ипохондрию, поэтому искать способы восстановления приходится самостоятельно. При этом многие из них так и не получили полноценного обследования и узнали о том, что перенесли ковид только сдав тест на антитела, а потому их случаи не попали в статистику. “Постковидники” собираются в группы и чаты в мессенджерах, изучают новые протоколы лечения, делятся опытом и контактами врачей и просто поддерживают друг друга. Практически все, кто рассказал нам свои истории, попросили изменить их имена, боясь, что их узнают знакомые и коллеги.

“«Легкое течение» ковида сделало меня инвалидом”

Екатерина, 36 лет, Екатеринбург

В начале марта я, мама-пенсионерка и сын-подросток почувствовали сильное недомогание, которое сопровождалось болью в груди и ужасной ломотой. К концу апреля мама с сыном уже выздоровели и чувствовали себя нормально, а я просто не с ума сходила от бессонницы, удушья и зашкаливающего давления. Вызвать «скорую» и добиться КТ удалось только через звонок в Минздрав. Исследование ничего не показало, ПЦР-тест также оказался отрицательным. К слову, мне в общей сложности сделали пять анализов ПЦР, и они все были отрицательные. О том, что мы действительно переболели коронавирусом, узнали только в июне, сдав анализы на антитела. Причем у мамы оказался самый высокий титр, а у сына их нет вообще. А у меня антитела нашли, но потом они исчезли.

Спустя два месяца после болезни у мамы случился ишемический инсульт на фоне низкого давления и приема антикоагулянтов, которые она принимала для лечения двух хронических заболеваний. Возможно, именно они ее спасли от тяжелого течения ковида с тромбозом. Мама уже вовсю работает в саду, а мне с каждым днем все хуже и хуже. Я полностью утратила работоспособность, капилляры в глазах лопаются, появляются синяки, десна воспалены, судороги. Удушье накатывает волнообразно — иногда несколько дней могу нормально дышать, потом снова сдавливает в груди. В итоге мне диагностируют васкулит – аутоиммунное заболевание с выживаемостью до пяти лет при наличии лечения. А без лечения – не больше года. Лечь в стационар я сейчас не могу, потому что ревматологические отделение перепрофилировано для лечения коронавируса. Участковый врач приходит, разводит руками и выписывает очередной ненужный антибиотик.

По сути, «легкое течение» ковида сделало меня инвалидом. Сейчас общаюсь в чате с людьми со всей страны, которые столкнулись с такой же бедой, делимся информацией, пытаемся лечиться самостоятельно на свой страх и риск. Врачам сейчас не до нас. Диспетчеры «скорой» в Екатеринбурге ежедневно принимают по 4000 звонков, медики работают в «красных зонах» круглыми сутками.

Я не знаю, проснусь ли на следующее утро, с каждым днем мои анализы все хуже. Я даже бояться устала. Продолжаю бороться и надеяться на чудо ради близких.

“От любого напряжения мышцы болят как от интенсивной тренировки”

Елена, 35 лет, Санкт-Петербург

15 апреля у меня вдруг заболело в подмышке и внизу живота слева. А на следующее утро пропали вкус и обоняние. Настолько, что я не чувствовала вкуса чеснока и сгущенки. К обеду поднялась температура заболело все тело — боль, похожая на зубную, только в каждой кости. Появилась чудовищная слабость, диарея, проблемы с дыханием. Но при этом не было кашля и насморка. На третий день мне удалось вызвать врача, которая выдала мне направление на госпитализацию. Сделали рентген, а не КТ, который показал 30% поражения легких. Меня положили в Введенскую больницу, перепрофилированную под ковидников, там я провела десять дней на капельницах. Все эти дни молилась, чтобы просто нормально дышать самой. Замечу, что я не попадаю ни в одну из групп риска — мне 35 лет, хронических заболеваний нет, вешу 58 килограммов.

Я переболела три месяца назад, а у меня все еще не восстановились обоняние и вкус. Все время чувствую себя уставшей, разбитой, от любого напряжения мышцы болят как после интенсивной тренировки. Все привычные дела даются очень тяжело, просто не могу сосредоточиться. А еще начались проблемы с глазами: в конце мая начался конъюнктивит, а потом вдруг стали малы линзы для левого глаза. В середине августа мне придется вернуться в город и выйти на работу. К врачу не обращалась, уехала в поселок подальше от города, пытаюсь восстанавливаться сама. Очень надеюсь, что к тому моменту снова начну жить нормальной жизнью.

“Мне говорили: у вас нервное, попейте глицин”

Анна, 21 год, Тверь

В апреле я почувствовала сильное жжение и ломоту в грудной клетке. Поскольку до этого я контактировала с человеком, у которого подтвердился ковид, решила не ждать направления от поликлиники и сделала КТ за деньги. В легких нашли очаг пневмонии, и с этого момента начались мои хождения в кругах ада. В клинике, где я делала КТ, порекомендовали обратиться к участковому и лечиться на дому. Участковый, который пришел после моих настойчивых звонков, спросил удивленно: почему вы не можете сами прийти в поликлинику? Мне не сделали мазок на ПЦР, не измерили сатурацию. Из поликлиники мне не позвонили ни разу. Начала лечиться сама, отчасти интуитивно. Но мне становилось все хуже, появлялись новые симптомы. Снова сделала КТ за свои деньги, которая показала уже не очаг, а полноценную пневмонию.

Спустя две недели начались проблемы с ногами, появилось кровохарканье. Несколько раз вызывала «скорую» и всякий раз мне говорили: это у вас нервное, попейте глицин. В итоге добилась госпитализации, положили в ковидную больницу на десять дней. Очаг воспаления в легких прошел и мне сказали: пневмонии нет, вы здоровы, выписываем.

Три месяца я сижу дома, у меня держится температура, болит все тело, появились проблемы с сердцем, печенью и ЖКТ, постоянно скачет давление. Врачи, к которым я обращаюсь, говорят: ковид вам вылечили, так что потерпите. И сколько еще терпеть?…

“От моей прежней выносливости не осталось и следа”

Нина, 51 год, ХМАО

Я воспитатель детского сада, заболела в начале марте. Скорее всего, заразилась от одного из детей, который отдыхал с родителями в Таиланде. Одновременно заболели еще 12 детей. Первые симптомы были очень похожи на ОРВИ: небольшой насморк, но очень сильная боль в горле, мокрый кашель, гланды были похожи на кусок мяса. На четвертый день резко пропало обоняние. Голова раскалывается, спутанное сознание, жуткая слабость, пропал аппетит. А потом кашель резко стал сухим и надрывным, до рвоты, температура поднялась до 38,5. В поликлинике мне поставили диагноз ОРВИ и назначили антибиотики, от которых не было никакого толку. Тесты мне не делали, на тот момент у нас их просто не было.

Спустя 15 дней меня выписали с субфебрильной температурой. На тот момент появились новые симптомы — сильное жжение в районе легких и в подреберье. Заведующая услышала мой кашель и не допустила на работу, мне пришлось брать отпуск за свой счет. Но легче мне не становилось — температура, кашель, слабость.

Сейчас я хочу только одного: уснуть и проснуться в своей прежней жизни. За все это время я потеряла 10 килограммов. Температура ушла, но поднимается при малейшем переохлаждении, все время знобит. От моей прежней выносливости не осталось и следа, и я не представляю, как вернусь к работе. Стала очень рассеянной, сложно сконцентрироваться. Взяла очередной отпуск, потому что боюсь снова заразиться от детей. Если медиков обеспечивают какой-то защитой, то педагогам она не положена, мы сейчас все в зоне высокого риска. Среди детей очень много бессимптомных, а массово их не обследуют.

“Все это время у меня лечили несуществующий остеохондроз”

Людмила, 31 год, Курск

Я заболела в начале апреля по дороге в Москву. Был сильный озноб без повышенной температуры, удушье, боль в грудной клетке. Вызвала «скорую», мне сказали — у вас остеохондроз, тест вам не нужен. Лечилась дома чем могла, но мне становилось все хуже — субфебрильная температура, постоянное чувство нехватки воздуха, синяки по телу, спутанность сознания, боль под ребрами, онемение конечностей. Глаза воспалились, лопались капилляры, появились желтые пятна на белках, и высыпание не щеках. Задыхалась так, что теряла сознание. Начались панические атаки и проблемы с кишечником. Врачи «скорой», которые приехала на очередной мой вызов, дали мне пару таблеток глицина. На мои просьбы сделать тест мне отвечали: вы не контактировали с заболевшим и не выезжали за границу, тест вам не положен.

КТ легких, которую я делала за свой счет, патологий не выявила. В конце мая я сдала тест на антитела в частной лаборатории, результат положительный Это был ковид, а я так и не получила ни обследования, ни лечения. Сейчас, спустя три месяца, периодически бывает субфебрильная температура, постоянная слабость, одышка, блуждающие боли под ребрами и в мышцах, чувство онемения в разных местах. По всему телу синяки, усилился венозный рисунок. Никаких врачебных рекомендаций, кроме как лечить несуществующий остеохондроз, я так и не получила, пытаюсь сама найти способы восстановиться.

“У меня по-прежнему проблемы с сосудами”

Алла, 31 год, Красноярск

В начале апреля я почувствовала сильную слабость и головную боль, поднялась температура. Я подумала, что это обычное ОРВИ, но потом началась диарея. Я позвонила в «скорую» и мне посоветовали противовирусные препараты. Спустя две недели температура и диарея остались, сильно болело горло, к тому же я начала сильно задыхаться. Приехала «скорая» и врач сказал, что это кишечный грипп, а горло болит, потому что скорее всего, попутно подцепила ОРВИ.

В тесте мне отказали, даже за деньги: врачи настаивали, что при ковиде не может быть диареи. Почти каждый день у меня добавлялись новые симптомы: начали болеть почки, ломота в ногах, отеки. Спустя 21 день я вдруг проснулась без боли и с нормальным дыханием, очень обрадовалось. А неделю спустя все симптомы вернулись. Кожа стала прозрачной, с сосудистой сеткой, появились высыпания, которые не проходят до сих пор. Появились панические атаки, спутанность сознания. В общей сложности я болела больше двух месяцев. Диарея прошла бесследно, но у меня по-прежнему проблемы с сосудами, и все также держится высокая температура.

“Мы часто слышим от врачей: у вас психосоматика”

Ольга, 41 год, Подольск

В апреле, после начала самоизоляции, я проснулась с чувством сильного страха и субфебрильной температурой. Меня колотило так, что зубы стучали. После этого каждый день начали появляться новые симптомы: сдавленность в грудной клетке, сильные боли в мышцах и суставах, кашель, диарея, сыпь, потеря обоняния. Я вызвала скорую, в тестировании мне отказали, так как на тот момент их делали только контактным и вернувшимся из-за границы. Никто толком не знал, что с нами делать.

Я начала сама искать информацию в интернете, знакомиться с людьми, которые столкнулись с похожими симптомами. Нас становилось все больше и мы решили создать чат в Телеграме для оперативного обмена информацией. К нам стали добавляться люди и сегодня нас уже более 2000 — тех, кто месяцами мучается похожими симптомами, в том числе после официального «выздоровления» от ковида, и тех, кто так и не смог добиться диагностики. Люди болеют целыми семьями, сталкиваются с тяжелыми осложнениями на почки, печень, сердечно-сосудистую и нервную систему. А еще начинается психоэмоциональное истощение и тревога, которая сменяется злостью из-за невозможности вернуться к нормальной жизни.

Сейчас, спустя три месяца после начала эпидемии в России, и у меня, и у тысяч людей сохраняются симптомы заболевания, а некоторым становится еще хуже. И мы часто слышим от врачей: вам кажется, у вас психосоматика. Нет. Нам не кажется. И нам очень нужна помощь.

“В таком состоянии мне не доехать до работы”

Юлия, 34 года, Москва

Я почувствовала себя неважно в середине апреля: ломота во всем теле, дышать трудно, будто комок в горле, сухой кашель, температура, конъюнктивит. А еще пропали обоняние и вкус. Вызвала «скорую», врач послушал, измерил сатурацию и сказал, чтобы я пила успокоительные. На следующий день пришел врач из поликлиники, прописал антибиотик. Потом пришли еще раз и взяли мазок, но его результат так и не пришел. Меня попросили подписать документ, в котором написано, что я обязуюсь в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.

Спустя три недели мне стало полегче, но температура осталась. А через пять дней все симптомы вернулись. Плюс сильнейшая слабость и потливость даже от минимальной нагрузки. В июне я обратилась в поликлинику и описала свое состояние, у меня взяли анализы и прописали очередной антибиотик.

А самое странное началось в конце июня. Мой 13-летний сын сломал ногу, у него поднялась температура. Кожа покрылась сыпью, появились красные пятна и волдыри по всему тему, стали проявляться вены. Врач-травматолог сказала, что на фоне перелома температура может держаться 3-5 дней. Но время шло, а легче не становилось — субфебрильная температура, которая поднимается днем и спадает к ночи, плюс добавилась сильнейшая потливость, будто на него ведро воды вылили, сердце буквально выпрыгивало из груди.

Начала вспоминать его симптомы в то время, когда заболела сама — он чихал и у него был конъюнктивит, я не придала этому значению. По анализам педиатр сделала вывод, что сын переболел коронавирусом в легкой форме, и это постковидные явления.

Мы до сих пор оба чувствуем себя очень плохо. У сына днем температура 37,2, к вечеру падает до нормальных значений. У меня тоже повышенная температура, постоянная слабость, суставы болят, кружится голова. Когда в очередной раз обратилась в поликлинику по месту жительства, мне сказали, что снова хотят посадить на двухнедельную самоизоляцию. Я в слезах объясняю, что болею с апреля и мне нужно обследование. И что вы думаете? Мне предложили сдать анализы на ВИЧ и сифилис. Дальше обследоваться я буду только в частных клиниках.

Сейчас я молю бога только об одном — чтобы продлили дистанционное обучение в школе. Я учитель, работаю с детьми. В таком состоянии мне просто не доехать до работы и я очень боюсь повторно заразиться от детей.

Если вы переболели или подозреваете, что переболели COVID-19 и столкнулись с последствиями инфекциями, вы можете получить консультацию и поддержку, подписавшись на ТГ-канал t.me/chanel369 или чат t.me/groupe369.

Читайте также