Изъятие детей из многодетной семьи в Оренбуржье признали неправомерным

15.07.2020, 10:12, Новости дня

Прокуратура Оренбургской области признала действия органов опеки и полицейских, которые изъяли четырех детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, неправомерными, нарушающими Семейный кодекс России.

«В связи с ненадлежащей работой в сфере обеспечения законных интересов семьи и прав несовершеннолетних прокуратурой вице-губернатору – заместителю председателя правительства Оренбургской области и начальнику УМВД РФ по Оренбургской области внесены представления об устранении нарушений закона», – сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что речь идет о вице-губернаторе – заместителе председателя правительства по социальной политике Татьяне Савиновой, передает ТАСС.

Как показала проверка прокуратуры, решение забрать детей из семьи противоречило требованиям Семейного кодекса России. В частности, причинами изъятия назывались ненадлежащий уход за детьми и аварийность дома, однако непосредственной угрозы жизни и здоровью детей не имелось.

По данным Генпрокуратуры, уголовно-правовая оценка будет дана и действиям сотрудников отдела полиции Домбаровского района по вопросу применения физической силы при изъятии детей.

История в Оренбургской области получила широкую огласку после публикации видеозаписи, на которой видно, как в частном доме люди в форме силой забирают четверых детей у сопротивляющейся матери. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности против органов опеки, после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли четверых детей из многодетной семьи. Позже областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отменила решение об изъятии детей и родители забрали их домой.